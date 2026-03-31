La Nazionale italiana di calcio si prepara per una sfida cruciale: la finale playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bosnia, che si disputerà a Zenica. Questo incontro, decisivo per il futuro degli azzurri, sarà una gara secca con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. A dirigerla sarà il fischietto francese Clement Turpin, designato dalla UEFA per la sua vasta esperienza internazionale e la sua autorevolezza in campo.

Turpin, 43 anni, non è un volto sconosciuto per l'Italia. Il direttore di gara transalpino fu infatti l'arbitro nella dolorosa eliminazione degli azzurri dalla corsa al Mondiale 2022.

Era il 24 marzo 2022, a Palermo, quando l'Italia subì una clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord. In quell'occasione, diversi giocatori oggi candidati a una maglia da titolare – Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Sandro Tonali e Gianluca Mancini – erano in campo, vivendo una delle serate più amare della storia recente del calcio italiano. Nonostante questo precedente negativo, il bilancio complessivo dell'Italia con Turpin è comunque positivo: tre vittorie (un 3-0 in amichevole contro l'Uruguay nel 2017, un 2-0 contro la Polonia in Nations League nel 2020 e un recente 3-0 su Israele a Udine nel girone di qualificazione ai Mondiali) e due sconfitte (oltre a quella con la Macedonia del Nord, il 3-1 subito a Wembley contro l'Inghilterra nelle qualificazioni a Euro 2024).

I precedenti di Turpin con i club italiani

Nel panorama internazionale, Turpin ha arbitrato ben otto diverse squadre italiane. Tra queste, spicca la semifinale di ritorno della Champions League 2022-2023 tra Inter e Milan. Le statistiche rivelano uno storico favorevole per la Roma (tre vittorie, nessun pareggio, due sconfitte) e la Lazio (una vittoria, un pareggio, nessuna sconfitta) sotto la direzione del fischietto francese. Per altre formazioni, il bilancio è invece in equilibrio o negativo: l'Atalanta (nessuna vittoria, due pareggi), l'Udinese (una sconfitta), la Juventus (una vittoria, un pareggio, due sconfitte), il Napoli (due vittorie, tre sconfitte), il Milan (due pareggi, tre sconfitte) e l'Inter (due vittorie, un pareggio, tre sconfitte).

Carriera internazionale e gli episodi controversi

Clément Turpin ha raggiunto lo status di arbitro internazionale a soli 27 anni, diventando il più giovane direttore di gara francese a conseguire questo traguardo. Nel corso della sua carriera, ha diretto importanti finali europee, tra cui la finale di Europa League 2021 tra Villarreal e Manchester United e la finale di Champions League 2022 tra Liverpool e Real Madrid. Recentemente, Turpin è stato anche premiato dall'Iffhs come miglior arbitro. Tuttavia, la sua carriera non è stata esente da polemiche: tra gli episodi più discussi, la decisione di non sanzionare un intervento su Bennacer in Porto-Milan di Champions League 2021-2022 e l'espulsione di Hummels in Athletic Bilbao-Roma di Europa League.

Un episodio curioso e singolare riguarda anche un furto di identità subito dal francese nel 2019, quando una sua auto fu utilizzata da narcotrafficanti per trasportare droga e armi tra Francia e Belgio.