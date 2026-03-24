Il giovane esterno del Cagliari, Riyad Idrissi, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione, resasi necessaria a seguito dell'infortunio rimediato nella recente gara casalinga contro il Como, è stata perfettamente riuscita. Per il calciatore di origine marocchina, classe 2005, si prospetta ora un percorso riabilitativo che inizierà nei prossimi giorni, con un probabile rientro in campo stimato in circa sei mesi. Questa tempistica, di fatto, conclude anzitempo la sua stagione agonistica.

L'infortunio di Idrissi si era verificato in un momento cruciale della partita contro il Como, poco dopo il suo ingresso in campo. Inizialmente, la gravità della situazione non era stata pienamente compresa, né dal giocatore stesso, che aveva manifestato la volontà di proseguire, né dallo staff tecnico. Tuttavia, gli esami strumentali condotti nei giorni successivi hanno purtroppo confermato la lesione del crociato anteriore, rendendo inevitabile l'intervento. Questo episodio segna il terzo grave infortunio al crociato per il Cagliari in questa stagione, dopo quelli che avevano già coinvolto Belotti e Felici, evidenziando una serie di sfortunate coincidenze per la squadra sarda.

Un altro stop pesante per il Cagliari

La forzata assenza di Idrissi rappresenta un duro colpo per la formazione rossoblù, già alle prese con diverse defezioni. Il giovane talento, che aveva dimostrato le sue qualità sia con la maglia del club sia con la nazionale Under 21, dovrà ora affrontare un lungo e impegnativo periodo di recupero. Nel frattempo, la squadra ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, che la vedrà affrontare il Sassuolo a Reggio Emilia. La ripresa degli allenamenti è stata caratterizzata dall'assenza di numerosi giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di altri che stanno seguendo programmi di lavoro personalizzato, a testimonianza di un momento delicato per la rosa.

Una stagione segnata dagli infortuni

Gli accertamenti specialistici hanno chiarito che Idrissi ha riportato la lesione del crociato anteriore nel finale della gara contro il Como, dopo essere subentrato al 78' al posto di un compagno. Nonostante la sua richiesta di rimanere in campo, lo staff medico aveva già intuito la serietà dell'infortunio, una percezione poi confermata dagli esami approfonditi. L'allenatore aveva quindi optato per la sua sostituzione all'88'. Questo sfortunato evento si inserisce in una stagione particolarmente complessa per il Cagliari, che ha dovuto fare i conti con ben tre gravi infortuni al crociato. Una situazione che ha indubbiamente complicato la gestione della rosa e le ambizioni di classifica, costringendo il club a fronteggiare assenze prolungate di elementi importanti.