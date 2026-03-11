La stagione del Cagliari si complica ulteriormente con la notizia dell’infortunio occorso a Riyad Idrissi. L’esterno sinistro, pilastro anche dell’Under 21, ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che lo costringerà a terminare anzitempo il campionato.

L’episodio durante la partita

L’incidente è avvenuto durante l’incontro disputato sabato scorso contro il Como, presso la Unipol Domus. Idrissi era subentrato a Rodriguez al 78° minuto. Circa dieci minuti più tardi, al culmine di un’azione promettente che poteva portare al pareggio, il calciatore ha avvertito un forte dolore al ginocchio.

Inizialmente, la percezione della gravità del problema non era immediata, tanto che Idrissi aveva manifestato l’intenzione di proseguire il gioco. Tuttavia, lo staff medico ha optato per la sua sostituzione con Pavoletti all’88° minuto, per precauzione.

Diagnosi e implicazioni

Gli esami strumentali, effettuati presso la Casa della Salute di Cagliari, hanno confermato la diagnosi: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Idrissi dovrà ora affrontare ulteriori visite specialistiche e accertamenti nei prossimi giorni. La società ha evidenziato come questo sia il terzo grave infortunio al crociato che colpisce la rosa in questa stagione, dopo quelli subiti da Belotti e Felici.

Tempi di recupero

La rottura del legamento crociato anteriore comporta, nella maggior parte dei casi, un periodo di stop di almeno sei mesi. Questo lasso di tempo include l’intervento chirurgico necessario e la successiva fase di riabilitazione. Si tratta di un infortunio significativo che richiederà un percorso di recupero prolungato, privando il Cagliari di un elemento giovane e di grande dinamismo in un momento cruciale della stagione.