Il prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ha ospitato la terza edizione del gala Women4Football, un evento di riferimento per celebrare l'eccellenza e i progressi del calcio femminile italiano. Durante la cerimonia, sono state premiate le migliori undici calciatrici della stagione 2024/2025, selezionate attraverso il voto diretto delle stesse atlete, un meccanismo che rafforza il senso di riconoscimento e stima reciproca all'interno del movimento.

Tra le protagoniste indiscusse della serata, la portiera Ran Runnarsdottir si è distinta come miglior estremo difensore.

La linea difensiva è stata composta da atlete di calibro come Di Guglielmo, Oliviero, Andres e Milenkovic, che hanno formato un reparto solido e affidabile. A centrocampo, il talento e la visione di gioco sono stati rappresentati da Le Bihan, Greggi, Boquete e Severini. Il reparto offensivo, infine, ha visto primeggiare due nomi di spicco: Girelli e Cantore, entrambe attualmente impegnate nel competitivo campionato statunitense. È stata proprio Cantore a ricevere il prestigioso riconoscimento di miglior giocatrice della scorsa stagione, un premio che sottolinea il suo contributo determinante sia a livello individuale che per i successi di squadra.

Le voci delle protagoniste e il futuro del movimento

Durante la premiazione, Cantore ha condiviso la sua grande soddisfazione per il premio ricevuto, esprimendo parole di gratitudine: "Sono orgogliosa di questo premio, rispecchia l'annata fatta a livello di squadra. Devo ringraziare la Juventus e le mie compagne. Cerco sempre di dare il 100%, sono contenta di averlo dimostrato". Con emozione, ha inoltre ricordato il momento più significativo della sua stagione: "Il quarto di finale vinto contro la Norvegia agli Europei è stato una delle cose più emozionanti della mia vita", evidenziando l'intensità delle sfide internazionali.

La vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Sara Gama, è intervenuta per sottolineare l’importanza della continua crescita del movimento: "Stiamo crescendo in campo, dobbiamo continuare a raccontare quello che facciamo anche fuori dal rettangolo verde", un appello a valorizzare non solo le prestazioni sportive ma anche l'impatto sociale e culturale del calcio femminile.

L’evento Women4Football non si configura solo come un’occasione di riconoscimento sportivo, ma anche come un momento cruciale di riflessione sul percorso compiuto dal calcio femminile in Italia. Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha evidenziato la necessità strategica di ampliare la base delle tesserate e di sostenere con forza la crescita complessiva del movimento. Calcagno ha rimarcato come l'introduzione del professionismo abbia segnato una svolta fondamentale, pur riconoscendo le sfide ancora presenti. Ha inoltre chiarito che la presenza di calciatrici italiane all’estero non deve essere interpretata come una "fuga", ma piuttosto come una scelta positiva che arricchisce l'esperienza delle atlete e, di conseguenza, l'intero movimento nazionale.

La premiazione delle migliori undici e della miglior giocatrice, unitamente all'impegno costante delle istituzioni e delle atlete, testimonia la vitalità e la determinazione che animano il calcio femminile italiano, proiettato con fiducia verso nuovi e ambiziosi traguardi di crescita e visibilità nel panorama sportivo internazionale.