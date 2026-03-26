Il Benfica è stato sanzionato dalla UEFA a seguito degli insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. durante la partita di andata degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League contro il Real Madrid. L’organo calcistico europeo ha disposto la chiusura parziale dello stadio da Luz, una misura che resterà sospesa per un anno. La punizione diventerà effettiva solo in caso di nuovi episodi discriminatori da parte dei tifosi portoghesi nello stesso periodo di prova.

Oltre alla chiusura parziale, il club di Lisbona ha ricevuto una multa di 40.000 euro per il comportamento razzista e discriminatorio dei suoi sostenitori.

Sono state inoltre comminate altre sanzioni pecuniarie: 25.000 euro per il lancio di oggetti in campo e 8.000 euro per l’uso di laser puntati verso il terreno di gioco. I fatti contestati risalgono al 17 febbraio, quando il gol di Vinicius per il Real Madrid ha scatenato reazioni di natura razzista dagli spalti. In quell’occasione, il giocatore brasiliano ha anche accusato l’attaccante del Benfica, Gianluca Prestianni, di avergli rivolto insulti razzisti.

Il caso Prestianni: indagini in corso

L'attaccante Gianluca Prestianni è stato sospeso in via precauzionale dalla UEFA e non ha potuto prendere parte alla partita di ritorno al Santiago Bernabéu. L’inchiesta avviata dall’organo europeo sul comportamento del calciatore argentino è ancora in corso e non si conosce al momento l’esito definitivo.

La UEFA ha attivato il protocollo antirazzismo durante la gara, sottolineando la gravità dell’episodio e la necessità di risposte immediate per contrastare tali manifestazioni.

Dettagli sulle sanzioni e provvedimenti accessori

La chiusura parziale dello stadio da Luz riguarda specificamente 500 posti nei settori 10 e/o 11. Questa sanzione dovrà essere applicata al prossimo incontro casalingo del Benfica nelle competizioni UEFA, qualora si verifichino nuovi episodi discriminatori entro il periodo di prova di un anno. Oltre alle sanzioni pecuniarie già menzionate, la UEFA ha inflitto un turno di squalifica anche al secondo allenatore del Benfica, Pedro Luis Ferreira Machado, per comportamento antisportivo durante la stessa partita.

L’insieme dei provvedimenti riflette la ferma volontà dell’organismo europeo di contrastare con decisione ogni forma di razzismo e discriminazione negli stadi, promuovendo un ambiente sportivo inclusivo e rispettoso.