Durante l'incontro Atletico Madrid-Tottenham valido per la Champions League, Igor Tudor è stato sommerso dalle critiche del web a causa della sostituzione di Kinsky al 17' minuto del primo tempo; la scelta dell'allenatore croato è stata di natura tecnica visto che il massimo difensore al 15' aveva già subito 3 reti. "Piccolo uomo", il commento di un appassionato di calcio.

Champions League: esordio da incubo per il portiere del Tottenham

In vista della partita contro l'Altetico Madrid al Metropolitano di Madrid, Tudor aveva deciso di schierare dal primo minuto Kinsky al posto del titolare Vicario.

Dopo 6 minuti però Llorente è andato in gol, così come Griezmann al 14' e Alvarez al 16'. Dunque l'allenatore per una scelta di natura tecnica ha deciso di rimandare negli spogliatoi il suo massimo difensore.

Scelta che non ha premiato l'allenatore croato, visto che anche Vicario 5 minuti dopo aver fatto il suo ingresso ha subito la rete del 4-0 e al 55' ha subito il quinto gol. Al 26' Porro ha segnato un gol per il Tottenham, mentre Solanke ha siglato il 5-2 al 76'.

Critiche all'indirizzo di Tudor

Su X, gli appassionati di calcio che hanno seguito il turno di Champions League hanno criticato il gesto di Tudor pur non tifando il Tottenham.

Un utente ha scritto: "Quando l’arroganza supera il buon senso.

Quando credersi un fenomeno supera la ragione. Allenatore normale, uomo minuscolo". Un altro utente ha affermato: "Mi dispiace ma qui Tudor ha sbagliato e ha anche rovinato la carriera di un suo calciatore". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Sempre pensato che uomini come Tudor non debbano allenare". Un utente ha commentato: "Tudor è l'allenatore più disumano sulla faccia della terra". C'è chi ha sostenuto che il tecnico croato abbia usato un metodo piuttosto duro nei confronti del proprio portiere e chi invece ha cercato di dare una spiegazione al suo gesto: "Cos'avrebbe dovuto fare? Al 15' perdevano 3-0 in una partita di Champions League. Trovo che sia più che giusta la sostituzione. L'unica cosa che forse avrebbe dovuto fare è non lasciare che Kinsky andasse da solo negli spogliatoi". "Se tutti gli allenatore usassero metodi bruschi come Tudor, ogni settimana vedremmo i giocatori dare il 100% in campo", ha invece commentato un utente.