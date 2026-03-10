La speaker radiofonica Chiara Papanicolaou ha registrato un video sul profilo X di Tuttosport nel quale rivela un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere due rivali storiche come Inter e Juventus e un dirigente che dovrebbe presto cambiare casacca: "Marotta sta per prendere un uomo chiave alla Juve e non sarebbe la prima volta perché il presidente dei nerazzurri ha spesso pescato nella società bianconera per figure intermedie, ma comunque importanti. Il dirigente nerazzurro sta quindi puntando Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del club piemontese".

L'intreccio con la Roma e lo scippo agli eterni rivali

La Papanicolaou ha analizzato alcune possibili evoluzioni organizzative nei settori giovanili dei principali club italiani. In particolare, ha evidenziato la posizione di Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile della Juventus, figura arrivata due stagioni fa su iniziativa di Cristiano Giuntoli, che lo aveva voluto dopo l’esperienza maturata al Genoa, dove aveva già dimostrato competenza e capacità organizzative particolarmente apprezzate.

Parallelamente, Papanicolaou ha sottolineato come l’Inter si trovi a dover gestire un possibile cambiamento nella propria struttura dirigenziale del vivaio. Massimo Tarantino, infatti, sarebbe vicino a lasciare il club nerazzurro per intraprendere una nuova esperienza alla Roma.

Il settore giovanile, una risorsa sempre più importante

Alla luce di questo scenario, Papanicolaou osserva che proprio Sbravati potrebbe rappresentare il profilo individuato dal presidente Giuseppe Marotta per assumere la guida del settore giovanile nerazzurro. La speaker sottolinea come tale incarico stia assumendo un’importanza crescente all’interno delle strategie dei club italiani. In un contesto economico sempre più competitivo, infatti, le società di Serie A sono chiamate a valorizzare e sviluppare internamente una quota significativa di talenti destinati alla prima squadra, anche in considerazione della difficoltà di competere sul piano finanziario con i club della Premier League nelle operazioni di mercato internazionale.