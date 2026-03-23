Federico Chiesa ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana. Dopo una valutazione delle sue condizioni fisiche presso il Centro Tecnico Federale, l'attaccante è stato ritenuto non disponibile per i prossimi due impegni della selezione azzurra. La decisione, presa in accordo con il club di appartenenza del calciatore, ha portato alla sua immediata uscita dal gruppo.

Per sostituire Chiesa, lo staff tecnico ha prontamente convocato Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. Il giovane calciatore si unirà alla squadra per le prossime sfide, offrendo una nuova opzione offensiva al commissario tecnico.

La rosa aggiornata della Nazionale

Con l'ingresso di Cambiaghi, la rosa della Nazionale si presenta così per gli imminenti appuntamenti. Tra i portieri figurano Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e Alex Meret (Napoli).

Il reparto di difesa è composto da Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Leonardo Spinazzola (Napoli).

A centrocampo sono stati convocati Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma) e Sandro Tonali (Newcastle).

L'attacco, oltre al neo-convocato Nicolò Cambiaghi (Bologna), vede la presenza di Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al‑Qadsiah) e Gianluca Scamacca (Atalanta).

Cambiaghi, un'opportunità per il futuro azzurro

La convocazione di Nicolò Cambiaghi rappresenta un'importante opportunità per il giovane attaccante del Bologna. Questa chiamata gli permetterà di mettersi in mostra in un contesto di alto livello, contribuendo al processo di rinnovamento della Nazionale che mira a valorizzare nuovi talenti e a garantire valide alternative in ogni reparto.

La situazione di Chiesa, attentamente valutata dallo staff medico, sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante delle condizioni fisiche dei giocatori, specialmente in vista di impegni ravvicinati e di grande rilevanza.

Nonostante l'assenza di un elemento di esperienza come Federico Chiesa, la Nazionale può contare su una rosa ampia e competitiva, pronta ad affrontare le prossime sfide con determinazione e un forte spirito di gruppo, dimostrando la profondità del talento a disposizione.