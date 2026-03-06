Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di quello che potrebbe essere il futuro della Juventus a livello societario ha detto: "Molti mi hanno chiesto se John Elkann cederà prima o poi il club ad Ardoino di Tether, tuttavia io ho intuito quello che vuole fare l'ad di Exor. John Elkann non vende la Juve perché ha già deciso di darla ai suoi figli. Sono 3, tutti estremamente tifosi del club e i due maschi seguono la squadra pedissequamente, tant'é che il secondo genito era insieme al papà negli spogliatoi a fare i complimenti ai ragazzi dopo la vittoria ottenuta con il Galatasaray.

La terza genita, la più piccola, addirittura gioca in una delle squadre giovanili della Juventus".

Juventus, Chirico è sicuro: 'Elkann vuole lasciare in mano ai suoi figli, in particolare ad Oceano, il club'

Chirico ha proseguito dicendo": John Elkann vuole "regalare" la Juventus ai suoi figli, perché sono estremamente attacchi alla squadra, molto di più del padre. E' vero che dopo Andrea Agnelli noi tifosi cercavamo un leader che fosse legato ai colori visceralmente e da come me li descrivono, parliamo di 3 ragazzi che sono "gobbi" nell'anima. Visto che l'ad di Exor prima o poi passerà la mano, ha già deciso che uno in particolare dei suoi figli, si dice Oceano, prenderà il club in mano per guidarlo.

Di fatto però, anche gli altri 2 dovrebbero avere voce in capitolo".

Una Juventus che resterà salda nelle mani della famiglia Agnelli

Chirico ha concluso dicendo: "Quando i tifosi si domandano perché Elkann non vende la società, beh questi dovrebbero capire che parliamo di un proprietario che ha 3 figli attaccatissimi alla squadra. Ragazzi giovani, che hanno il futuro davanti e che hanno voglia di prendere il testimone in mano e portare la squadra avanti. Quindi la notizia che porto oggi con forza è che Elkann non venderà a Tether, non venderà agli emiri, non venderà agli americani ne ai britannici. Insomma non cederà la Juventus perché la darà ai suoi figli. Quindi per chi sperava che la famiglia si togliesse di torno, se ne dovrà fare una ragione, visto che gli Agnelli non permetteranno a nessun straniero di mettere le mani sopra la Juventus".