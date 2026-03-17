Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale replica alle parole dette nella giornata da ieri dal presidente del senato Vincenzo La Russa in merito al differente trattamento che avrebbe ricevuto negli scorsi anni l'Inter rispetto a Juventus e Milan: "I nerazzurri, dice La Russa, sarebbero stati sfavoriti rispetto alla Juve, forse però si dimentica di calciopoli e di come è andata. Eppure Ignazio l'ha vissuta quell'era e si dovrebbe ricordare di come è uscita l'Inter da quella vicenda. Non è un caso che in la società nerazzurra non solo non prese neanche un'ammenda ma gli venne regalato persino uno scudetto".

Chirico contro La Russa: 'Parla di commentatori che non amano l'Inter, eppure a Dazn lavora Stramaccioni'

Ancora Chirico sulle parole di La Russa: "Il presidente del senato ha affermato di vedere le facce di alcuni telecronisti infastiditi di dover parlare dell'Inter, specie a Dazn. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Il signor Stramaccioni, chiedo a La Russa, dove lavora o collabora? Proprio a Dazn. Ed è stato quello che ha più difeso l'Inter nel post della gara contro l'Atalanta. L'ex tecnico ha detto chiaramente che Manganiello ne ha combinate diverse nel match e che l'arbitro si è preso una responsabilità enorme nel mancato fischio del calcio di rigore su Frattesi".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Mi sembra che Stramaccioni abbia persino contestato quello che ha detto Marelli, esperto di episodi arbitrali che a Dazn ha minimizzato sul contatto fra Frattesi e Scalvini.

Se abbiamo sempre detto che i contatti di lieve entità non devono essere puniti con il calcio di rigore, deve valere per tutti. Eppure gli interisti stanno protestando da giorni per un contatto lieve. Poi se gli vai contro ti danno dell'ossessionato e ti insultano".

La Russa e l'attacco a Juve e Milan

Le parole di Chirico nascono dalle dichiarazioni proprio di La Russa a Rai Gr Parlamento: "Così come in politica, per 40 anni la sinistra ha avuto l'egemonia nel mondo della cultura, così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre".