Como e Lecce si preparano a scendere in campo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 28 febbraio alle ore 15:00 per la ventisettesima giornata della Serie A 2025/26. I lariani, allenati da Cesc Fabregas, cercano punti preziosi sotto lo sguardo dei tifosi di casa, mentre i salentini di Di Francesco arrivano con la necessità di sorprendere i pronostici. Il match, per entrambe, può risultare spartiacque per il finale di stagione.

Le probabili formazioni di Como-Lecce

Fabregas per l’occasione ritrova Nico Paz dopo la squalifica rimediata a Torino: l’argentino sarà nuovamente titolare alle spalle dell’unica punta Douvikas.

Non mancano però le assenze per i padroni di casa, privi di Baturina (distrazione al legamento deltoideo, rientro previsto attorno alla trentesima giornata) e di Addai, che ha chiuso in anticipo la sua stagione per via di una grave lesione al tendine d'Achille. Dubbi tra Smolcic e Van der Brempt sulla destra difensiva (ballottaggio 60-40%).

Nel 4-2-3-1 lariano, la probabile disposizione prevede Butez tra i pali, Smolcic, Kempf, Ramon e Valle in difesa; Perrone e Da Cunha agiranno davanti alla retroguardia. A supporto di Douvikas, spazio a Vojvoda, Nico Paz e Jesús Rodríguez.

Sul fronte giallorosso Di Francesco affida il centro della difesa a Siebert, chiamato a sostituire l’infortunato Gaspar.

Novità a centrocampo: Ngom è pronto a debuttare da titolare in Serie A per le noie fisiche di Gandelman. Sulla corsia mancina Banda parte in leggero vantaggio su Sottil, mentre Cheddira resta il favorito come terminale offensivo rispetto a Stulic (ballottaggi rispettivamente 55-45% e 55-45%).

La probabile formazione del Lecce: Falcone in porta; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo a comporre la retroguardia; Ramadani e Ngom a far legna in mediana; il trio Pierotti-Coulibaly-Banda dietro all’attaccante centrale Cheddira.

Quote Como-Lecce: i lariani strarosso favoriti secondo i bookmaker

Pronostici piuttosto chiusi secondo gli operatori di scommesse: William Hill quota la vittoria del Como a 1.36, il pareggio a 4.40 e il blitz esterno del Lecce a 8.00.

Anche Bet365 si allinea con i lariani netti favoriti (1.38), seguiti dal pari a 4.50 e dalla vittoria ospite addirittura a 9.50. La squadra di casa, complice un percorso solido dentro le mura amiche, gode della massima fiducia tra i bookmaker per portare a casa l’intera posta, mentre ai giallorossi pugliesi serve una vera e propria impresa.

Focus statistiche: i protagonisti chiave tra Como e Lecce

Tra i lariani, il talento argentino Nico Paz, rientrato dalla squalifica, è stato l’autentico ago della bilancia in questa stagione: 25 presenze, 9 reti e ben 6 assist, da trequartista capace di abbinare qualità e inserimenti letali.

Con 64 conclusioni e 40 passaggi chiave in campionato, Paz si è dimostrato il vero faro creativo del Como, aggiungendo anche intensità senza palla grazie a 63 tackle e 19 intercetti. Suo uno dei migliori indici di efficacia offensiva della rosa, anche se deve migliorare nelle conclusioni dagli undici metri (0 su 2 dal dischetto finora).

Sul fronte della costruzione, Jesús Rodríguez pur senza mai trovare la via della rete è stato prezioso per la sua capacità di sfornare assist (sei in appena 22 presenze, non sempre da titolare). Il giovane centrocampista iberico garantisce dinamismo tra le linee grazie ad una media di oltre un dribbling riuscito ogni trenta minuti e 30 passaggi chiave, oltre a un costante lavoro di raccordo tra la trequarti e la punta Douvikas.

Proprio Anastasios Douvikas – 8 gol in 26 apparizioni (15 da titolare) – è stato spesso decisivo nei momenti caldi, con una discreta efficienza realizzativa (35 tiri totali, 19 nello specchio) e la capacità di incidere anche in area di rigore (1 rigore conquistato e segnato). Utile la sua propensione al sacrificio: 10 recuperi e 3 blocchi, oltre a 74 duelli vinti su 169 totali.

Sul versante salentino l’uomo più atteso rimane Lameck Banda: tre reti e due assist in 20 gare, sprazzi di velocità e doti di uno contro uno che lo rendono prezioso nel gioco sulle fasce (12 dribbling riusciti su 39 tentativi). Banda si è fatto notare anche per la generosità in ripiegamento – 18 tackle e 6 intercetti – ma pesa il cartellino rosso rimediato e una certa irruenza negli interventi (5 gialli e 30 falli commessi).

In avanti, Walid Cheddira non ha ancora timbrato il cartellino con la maglia del Lecce (5 presenze da titolare, 0 gol), pur avendo mostrato vivacità nei movimenti e partecipazione alla manovra offensiva (2 tiri in porta, 23 duelli vinti su 48 totali).

Infine, Santiago Pierotti si segnala per l’impatto soprattutto nella fase di sacrificio: 20 presenze da titolare, nessun gol ma 54 tackle e 11 intercetti, a confermare come le sue doti difensive siano risorsa imprescindibile per Di Francesco.