La trentesima giornata di Serie A propone domenica 22 marzo, alle ore 12:30, il confronto tra Como e Pisa sul prato dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Per i lariani guidati da Fabregas è l'ennesima occasione per blindare la propria posizione nella parte sinistra della classifica; per i toscani, invece, la trasferta si preannuncia come una montagna da scalare, anche per via delle numerose assenze nel cuore del centrocampo. L'appuntamento di mezzogiorno sulle rive del Lario risponde alla necessità di punti pesanti, con i padroni di casa desiderosi di confermarsi sui livelli che li hanno lanciati in alto, mentre la formazione di Hiljemark arriva in emergenza, chiamata a una prova d'orgoglio dopo i recenti stop.

Le probabili formazioni di Como-Pisa: Fabregas in abbondanza, Pisa decimato

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Tornano titolari Baturina e in attacco Douvikas, chiamato a dare peso all’offensiva lariana. Fabregas può permettersi ampi rotazioni, specialmente sulla trequarti, mentre l’unica assenza è Addai, out per il resto della stagione. Valle sembra destinato ad avere la meglio nel ballottaggio con Moreno.

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Hiljemark deve rinunciare a Durosinmi e Aebischer per squalifica, e Marin è ancora in forte dubbio dopo l’infortunio accusato con il Cagliari.

Scuffet, Cuadrado e altri giocatori restano da valutare. In mezzo probabile l’impiego di Akinsanmiro dal 1’, mentre in avanti Moreo affianca Meister. Ballottaggi aperti su diversi fronti, in particolare tra Calabresi e Albiol, Akinsanmiro e Piccinini, Tramoni e Loyola, Meister e Stojilkovic.

Quote: Como senza rivali per i bookmaker

Il termometro delle quote dice Como senza ombra di dubbio favorito: William Hill quota la vittoria interna a 1.25, il pareggio a 5.00 e il successo ospite a 12.00.

Analoga fiducia anche da Bet365, con il segno 1 sempre a 1.25, mentre il pareggio sale a 6.00 e il colpaccio esterno nerazzurro viene pagato 11.00. Numeri che fotografano senza dubbi la distanza attuale tra le due rose, soprattutto alla luce delle pesanti defezioni tra i toscani.

I volti chiave: Baturina e Paz inventano, Douvikas finalizza. Pisa si affida a Moreo e Meister

Martin Baturina continua a ritagliarsi un ruolo di regista offensivo prezioso nella manovra lariana.

In 20 presenze ha inciso sia come assist-man, con 3 passaggi vincenti, sia come realizzatore, timbrando 5 gol a fronte di 11 tiri totali e un’accuratezza di passaggi che tocca quota 88 su 100. Con 37 chiavi, è spesso il giocatore da cui passa la prima scintilla negli ultimi 20 metri, oltre a farsi valere sulle palle inattive, pur partendo molte volte dalla panchina (9 ingressi a gara in corso fin qui).

Nicolás Paz rappresenta l’anima box-to-box del Como. Il giovane argentino ha già totalizzato 9 reti in 28 apparizioni, il miglior bottino tra i centrocampisti lariani, a cui aggiunge ben 6 assist. Numeri che si accompagnano a una propensione marcata per il dribbling (53 riusciti su 100 tentativi) e alla capacità di spingersi fino all’area avversaria, con 69 conclusioni e un totale di 41 passaggi chiave.

Anche in fase di sacrificio Paz non fa mai mancare interventi, come dimostrano i 67 tackle e 21 intercetti in stagione.

Anastasios Douvikas torna al centro dell’attacco, pronto ad aumentare il suo score già in doppia cifra: 10 gol messi a referto su 29 apparizioni, nonostante solo 17 da titolare. La sua pericolosità si conferma con 22 tiri nello specchio e una media realizzativa che lo rende l’uomo più temuto dai difensori avversari, capace di tramutare anche pochi palloni ricevuti in oro per il Como. Pronto anche dal dischetto, Douvikas ha trasformato l’unico rigore avuto a disposizione.

Henrik Meister, la giovane scommessa del Pisa, ha visto crescere il suo minutaggio in questa Serie A: 2 reti in 21 presenze e 7 delle quali da subentrante, segno della fiducia crescente nel suo potenziale, sebbene permanga ancora qualche limite di continuità sotto porta (15 tiri totali, 7 in porta).

Dal punto di vista della lotta si batte: 160 duelli totali, 57 vinti, 10 dribbling andati a buon fine su 30 tentativi. Un giocatore utile soprattutto contro avversari che concedono pochi varchi centrali.

Stefano Moreo è l’attaccante di esperienza a cui si affiderà Hiljemark per scardinare la retroguardia lariana: 6 reti e 1 assist nelle sue 28 apparizioni stagionali, con 37 conclusioni (16 quelle nello specchio) e una discreta presenza nel gioco aereo grazie ai 191 centimetri di altezza, nonché 2 gol dal dischetto per un Pisa che spesso deve aggrapparsi alle sue invenzioni nei momenti di difficoltà offensiva.