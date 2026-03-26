Il giornalista Michele Criscitiello ha affrontato su Sportitalia il tema Juventus analizzando la situazione societaria bianconera in maniera molto critica: "I problemi in casa bianconera sono talmente tanti che vanno approfonditi, vanno analizzati e soprattutto vanno affrontati con un capo direttore dei 60 che hanno che va assolutamente mandato via a fine stagione. Perché Comolli non può essere ne il passato, non può essere il presente e non può essere il futuro della Juve. John Elkann ha commesso degli errori quest'anno come quelli dell'Elkann 1.0 per fare il presidente di una squadra di calcio.

Devi essere malato, devi avere voglia di vedere la tua squadra, devi seguire gli allenamenti, devi viverla la squadra".

Juventus, Criscitiello: 'Elkann non è malato di calcio come lo era Andrea Agnelli'

Criscitiello ha proseguito: "Elkann invece questa passione che aveva il cugino Andrea Agnelli non ce l'ha. Non fa parte del suo DNA, ma non gli possiamo dare una colpa. È come i Berlusconi che dopo Silvio hanno abbandonato il calcio. D'altronde se il nipote fa pugilato, se il figlio non segue noi non possiamo obbligarli ad essere appassionati come noi. Infatti i Berlusconi con intelligenza dicono: "Signori, il malato di calcio era papà Silvio che non c'è più. Lasciamo il passo". Ecco, ma perché gli Elkann non lasciano come hanno lasciato i Berlusconi con il Milan?

Tutto finisce, le ere, i cicli, tutto finisce. John Elkann non può fare calcio perché non gli piace, perché non ha le competenze. Ha preso Comolli che col calcio italiano non c'entra nulla".

Un mercato che parla di tanti errori

Criscitiello ha concluso: "Comolli ha preso 68 direttori ha confermato Tudor facendo un disastro. L'unica cosa buona che ha fatto è aver preso Spalletti ma il toscano non ha calciatori a disposizione. Nell'ultima gara giustamente ha umiliato due attaccanti che ti sono costati una tombola la scorsa estate come Openda e David e gli ha preferito un esterno a fare la prima punta e de punte che stavano fermi da mesi. Insomma mercato completamente cannato, fallimentare e questo da chi? Da Comolli, che sceglie i giocatori con l'algoritmo ma nel calcio si scelgono gli uomini e poi i calciatori.

E l'algoritmo non ti dice "Quello è un brav'uomo, si allena bene, vive bene, ha la testa sulle spalle e soprattutto è un vincente, come nella vita quotidiana". Queste cose l'algoritmo, non te le dice".