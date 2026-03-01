La questione legata all’utilizzo della tecnologia nel calcio continua ad animare il dibattito. A riaccendere la discussione è stato Italo Cucci, intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su TeleVomero: “Quando ho sentito che stava arrivando la Var e ho provato a informarmi della situazione. A Tavecchio dissi che stavamo facendo una cosa gravissima, - queste le parole del noto giornalista sull’introduzione del Var - ma lui mi disse che le società erano stanche perchè la Juve vinceva sempre”. Un’affermazione forte, che riporta alla memoria le polemiche sorte al momento dell’introduzione del supporto tecnologico in Serie A e che ancora oggi divide tifosi e addetti ai lavori.

Le parole di Cucci e le critiche alla tecnologia

Nel suo intervento, Cucci ha spiegato come, a suo giudizio, l’impatto del Var non abbia prodotto i benefici sperati. “La Var si è mangiata tutto, dai giocatori agli addetti ai lavori”. Una riflessione che sottolinea come, nonostante l’obiettivo iniziale fosse quello di ridurre gli errori arbitrali, le polemiche non si siano affatto placate.

Il giornalista ha poi ribadito con decisione la propria posizione: “Per me la Var ha minato la credibilità del calcio, ha tolto di mezzo la credibilità del calcio”. Secondo Cucci, dunque, la tecnologia avrebbe finito per spostare l’attenzione dal campo alle stanze dei bottoni, alimentando sospetti e discussioni invece di spegnerli.

Un punto di vista netto, che si inserisce in un contesto già carico di tensione per diversi episodi controversi delle ultime settimane.

Le lamentele della Juventus per gli episodi recenti

Proprio negli ultimi tempi, la Juventus ha espresso più di un malumore per alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti. Il primo caso riguarda la sfida contro la Lazio, quando un contatto di Gila su Cabal in area non è stato oggetto di revisione approfondita. In quell’occasione, secondo l’ambiente bianconero, ci sarebbero stati gli estremi per la concessione di un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

Ancora più acceso il dibattito dopo Inter-Juventus, gara segnata dall’espulsione di Kalulu.

Il difensore bianconero ha ricevuto il secondo cartellino giallo in seguito a una simulazione di Bastoni, decisione presa dall’arbitro La Penna. In quel frangente il Var, per regolamento, non poteva intervenire per annullare l’ammonizione che ha portato al rosso, generando ulteriori polemiche e alimentando il senso di frustrazione nel club torinese.

Infine, anche in ambito europeo non sono mancate le discussioni, con l’espulsione rimediata da Kelly in Champions League che ha suscitato nuove perplessità. Una serie di episodi ravvicinati che hanno spinto la dirigenza juventina a far sentire la propria voce in più occasioni, chiedendo maggiore uniformità di giudizio e chiarezza nell’applicazione del protocollo.

Il dibattito resta aperto e, tra opinioni contrastanti e casi controversi, la sensazione è che la tecnologia, nata per ridurre le polemiche, continui invece a essere al centro della scena.