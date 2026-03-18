DAZN ha annunciato un’importante novità per la fruizione dei Mondiali di calcio FIFA 2026: la piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del torneo anche nei locali aperti al pubblico, come bar e ristoranti. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a un accordo esclusivo siglato con FIFA, specificamente dedicato al segmento business-to-business. L’intesa integra l’offerta già esistente per gli abbonati privati, garantendo così ai tifosi la massima flessibilità e una scelta senza precedenti: potranno seguire le partite comodamente da casa, in mobilità tramite smartphone, tablet o PC, oppure riunirsi nei locali per condividere appieno l'emozione della Coppa del Mondo in un contesto collettivo.

Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN Italia, ha commentato l'iniziativa sottolineando il valore della condivisione nel calcio. "Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice", ha dichiarato Azzi. "Questa estate porteremo l’emozione straordinaria del Mondiale anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite. Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità".

L'offerta DAZN per le attività commerciali

L'abbonamento DAZN For Business si rivela uno strumento versatile e strategico per i proprietari di bar e ristoranti. Non solo consentirà la trasmissione in diretta dell'intera Coppa del Mondo 2026, ma includerà anche altri prestigiosi eventi sportivi in programma nei prossimi mesi.

Tra questi, spiccano il Roland Garros, la fase finale del campionato di Serie B con i playoff, e i campionati europei di pallavolo, sia nella versione femminile che maschile. Questa offerta mira a fornire alle attività commerciali un pacchetto sportivo completo e aggiornato, capace di arricchire significativamente l'esperienza dei loro clienti e di attrarre un pubblico più ampio.

Il Mondiale 2026: una svolta nel panorama digitale

Il Mondiale 2026 si configura come un momento cruciale per la fruizione del calcio in Italia, segnando una vera e propria svolta digitale. Per la prima volta, l’intera competizione sarà disponibile in streaming esclusivamente su DAZN, che offrirà tutte le 104 partite.

La Rai, pur mantenendo una co-esclusiva su 35 incontri, non trasmetterà l'integralità del torneo. Di conseguenza, per non perdere nemmeno un minuto della prima edizione a 48 squadre, sarà indispensabile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

DAZN ha predisposto diverse offerte commerciali per i suoi utenti, pensate per adattarsi a diverse esigenze di visione. Sono disponibili piani annuali e mensili per il pacchetto Full e per il pacchetto Family. Quest'ultimo, in particolare, permette la visione contemporanea dei contenuti da due reti internet differenti, ideale per chi desidera condividere l'esperienza sportiva con familiari o amici. L'espansione dei diritti del Mondiale da parte di DAZN non si limita all'Italia, ma si estende anche a mercati chiave come la Spagna e il Giappone, consolidando ulteriormente la sua presenza internazionale nel panorama dello streaming sportivo globale.