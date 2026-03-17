Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna si avvicina, con la partita in programma giovedì allo stadio Olimpico di Roma, fischio d'inizio alle ore 21. L'incontro, cruciale per la qualificazione ai quarti di finale, sarà diretto dall’arbitro romeno Istvan Kovacs, la cui designazione è stata ufficializzata dall’Uefa. La scelta di Kovacs, uno dei direttori di gara più stimati e con maggiore esperienza nel panorama internazionale, sottolinea l'importanza di questa sfida europea.

A supportare Kovacs sul terreno di gioco ci saranno gli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Szabolcs Kovacs.

Per quanto concerne la tecnologia in campo, la sala VAR vedrà all'opera il portoghese Tiago Martins, affiancato dal belga Bram Van Driessche in qualità di AVAR. La posta in gioco è alta, specialmente considerando il risultato dell'andata, che si è conclusa con un pareggio per 1-1, lasciando ogni scenario aperto per l'accesso al turno successivo della competizione.

Istvan Kovacs: un fischietto di caratura europea

Istvan Kovacs è riconosciuto come uno dei fischietti di punta a livello europeo. La sua carriera è costellata dalla direzione di numerosi incontri di alto profilo, sia nelle prestigiose competizioni per club che nelle sfide tra nazionali. La sua presenza in una gara così delicata come quella tra Roma e Bologna non è casuale, ma testimonia la rilevanza e l'intensità che caratterizzano il percorso europeo di entrambe le squadre in questa stagione.

La decisione dell'Uefa di affidare l'intera squadra arbitrale a professionisti romeni per il match dell’Olimpico riflette la piena fiducia riposta nell'esperienza e nella professionalità di Kovacs e dei suoi collaboratori. La presenza di arbitri internazionali di tale calibro è fondamentale per assicurare la massima regolarità, imparzialità e trasparenza in una fase così cruciale e decisiva della competizione continentale.

Le designazioni arbitrali nel contesto dell'Europa League

In questa edizione dell'Europa League, l'Uefa ha adottato una strategia chiara, affidando le partite che vedono protagoniste le squadre italiane a direttori di gara provenienti da diverse nazioni europee. Questa prassi è stata confermata anche dalle recenti designazioni per altri incontri del torneo.

La scelta di Istvan Kovacs per dirigere Roma-Bologna si inserisce perfettamente in questa linea di continuità, che privilegia l'impiego dei migliori arbitri europei per le sfide più complesse e determinanti della fase a eliminazione diretta.

Le designazioni arbitrali per le altre partite della competizione evidenziano un ampio coinvolgimento di fischietti romeni e di altri professionisti internazionali. Ciò dimostra la varietà e l'elevato standard di professionalità richiesto in questa fase avanzata della stagione europea. La sfida tra Roma e Bologna, con il risultato ancora in bilico dopo il pareggio dell'andata, sarà dunque gestita da una terna arbitrale di comprovata esperienza, chiamata a garantire il corretto e leale svolgimento di una partita che si preannuncia combattuta e avvincente fino all'ultimo istante.