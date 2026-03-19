La Juventus nella prossima stagione sembra decisa a voler rinfrescare il proprio reparto arretrato, prendendo almeno un difensore di ruolo per ampliare l'organico. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, la prossima gara di campionato dei bianconeri potrebbe essere quella giusta per vedere da vicino un potenziale obiettivo, Tarik Muharemovic.

Calciomercato Juve, Di Natale: 'La gara col Sassuolo sarà l'occasione per chiedere info su Muharemovic'

Di Natale su X ha dunque scritto: "Juve-Sassuolo sarà l'occasione per i dirigenti bianconeri di chiedere informazioni per Tarik Muharemovic.

Il difensore bianconero, con un passato recente in Next Gen, continua ad essere uno dei nomi sul taccuino della dirigenza in vista dell'estate. La Juve potrebbe decidere, qualora volesse affondare, di far valere il 50% in suo possesso sulla futura rivendita".

Di Natale, parlando poi delle altre richieste che avrebbe fatto il tecnico alla società bianconera ha detto: "Al di là degli attaccanti accostati alla Juve, non sarà difficile capire la richiesta di Luciano Spalletti alla società. Quale? La punta strutturata fisicamente, in grado di finalizzare i mille cross degli esterni".

Juve, altri nomi attenzionati dai bianconeri per la difesa

La Juventus, oltre al nome di Muharemovic, starebbe valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Tra le opzioni più interessanti emerge quella di Marcos Senesi, stopper argentino in uscita dal Bournemouth potenzialmente a parametro zero: un’occasione intrigante dal punto di vista economico, ma tutt’altro che semplice da concretizzare, considerando la forte concorrenza di club di primo livello come Barcellona, Chelsea e Manchester United. Ancora più complessa appare invece la pista che porta a Riccardo Calafiori, centrale dell’Arsenal già da tempo nel mirino dei bianconeri: si tratta infatti di un profilo molto apprezzato a Londra, con una valutazione elevata e margini di trattativa ridotti, fattori che rendono l’operazione particolarmente difficile sia dal punto di vista economico che strategico.