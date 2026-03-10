Il giornalista Mirko Di Natale ha scritto un messaggio sul proprio account X analizzando quella che sarebbe la situazione di Andrea Cambiaso e quello che potrebbe essere il futuro del fluidificante bianconero nella Juventus: "Andrea Cambiaso sta provando a riconquistare la Juve e a mettere alle spalle il periodo negativo. Il suo futuro in bianconero dipenderà, con grande probabilità, dal piazzamento finale: chance di permanenza in aumento con la qualificazione in Champions (a meno di offerte importanti), in caso contrario i bianconeri potrebbero essere costretti a valutare anche offerte da 30 milioni di euro".

Cambiaso, un calciatore che potrebbe tornare di moda in Premier League

Seguendo le parole di Mirko Di Natale, Cambiaso potrebbe quindi diventare un pezzo pregiato della campagna cessioni della Juventus nella prossima estate. Le ultime indiscrezioni, vorrebbero alcuni club di Premier League interessati al calciatore classe 2000 tra cui il Manchester City. La formazione inglese sarebbe stata già molto vicino all'esterno bianconero due inverni fa, quando si parlò di un suo passaggio in Premier League per cifre vicina ai 60 milioni di euro. Una trattativa che poi naufragò sia per le richieste elevate dell'allora ds Cristiano Giuntoli sia per una necessità tattica della Juventus.

Juventus, Di Natale: 'Kalulu piace a diversi club di Premier League ma è felice di restare a Torino'

Di Natale ha poi commentato sempre sul proprio account X l'indiscrezione che vorrebbe alcuni club della Premier League pronti in estate a duellare per Pierre Kalulu, difensore francese polivalente riscattato la scorsa estate dalla Juventus per 15 milioni di euro dal Milan. "Pierre Kalulu è felice alla Juventus" scrive DI Natale, che poi aggiunge: "Nonostante l'interesse concreto di Liverpool e Manchester United (con osservatori di Manchester City e Newcastle presenti più volte a seguirlo), il difensore francese vuole restare a lungo in bianconero". Buone notizie per Spalletti, che qualora rimanesse anche l'anno prossimo nella Juventus, potrà quindi contare su uno dei calciatori più importanti dell'intera rosa bianconera.