Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo calciomercato estivo. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che sul proprio account X ha scritto: “La Juventus ha fissato un prezzo fisso di 50 milioni di euro per Andrea Cambiaso”. Una cifra importante, che testimonia la valutazione elevata del laterale bianconero ma che, allo stesso tempo, lascia intendere come il club non lo consideri incedibile davanti a un’offerta adeguata.

Le big europee osservano: Barcellona in prima linea

Secondo quanto riportato da Konur, la situazione di Cambiaso sarebbe seguita con grande attenzione da diverse potenze europee.

Tra i club interessati figurerebbero il Liverpool, il Manchester City, il Real Madrid e il Barcellona, tutte società alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive. L’interesse non nasce per caso: la versatilità dell’esterno italiano, capace di giocare su entrambe le fasce e in più sistemi di gioco, lo rende un profilo particolarmente appetibile sul mercato internazionale.

Negli scorsi giorni, proprio il Barcellona era stato indicato come il club più attento all’evoluzione della situazione. I blaugrana, alle prese con la necessità di rinnovare le corsie laterali, vedrebbero in Cambiaso un’opzione ideale per qualità tecnica e capacità di adattamento. Il monitoraggio delle altre big europee, tuttavia, potrebbe innescare un’asta, facendo lievitare ulteriormente l’interesse attorno al giocatore.

Strategie bianconere: cessione possibile senza Champions

La Juventus, dal canto suo, non esclude la cessione. Il club considera Cambiaso un elemento importante, ma non intoccabile, soprattutto in uno scenario in cui la qualificazione alla prossima Champions League dovesse sfumare. In quel caso, la necessità di fare cassa potrebbe spingere la dirigenza a valutare con attenzione eventuali offerte, e una cifra attorno ai 50 milioni di euro potrebbe risultare sufficiente per aprire alla trattativa.

Un’operazione di questo tipo permetterebbe ai bianconeri di ottenere una plusvalenza significativa e reinvestire sul mercato, magari per rinforzare più reparti. Molto dipenderà dunque dal finale di stagione e dalla posizione in classifica.