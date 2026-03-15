La Juventus guarda al futuro e potrebbe farlo con un colpo di grande prestigio internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Bernardo Silva, fantasista del Manchester City che potrebbe diventare uno dei nomi più ambiti della prossima estate.

A rilanciare la notizia è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che su X ha scritto: "La Juventus ha intenzione di offrirgli un contratto triennale a Bernardo Silva". Un’indiscrezione che, se confermata, aprirebbe scenari molto interessanti per il mercato bianconero.

Addio al City dopo nove anni?

Bernardo Silva potrebbe infatti lasciare il Manchester City al termine della stagione. Dopo nove anni trascorsi con la maglia dei Citizens, il contratto del centrocampista portoghese scadrà a giugno e il suo futuro resta tutto da scrivere.

In questo contesto la Juventus starebbe valutando l’opportunità di affondare il colpo, provando a convincere il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e con un contratto triennale. I bianconeri però non sarebbero gli unici sulle tracce del fantasista. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il Benfica, oggi guidato da José Mourinho. Un’opzione che potrebbe avere un forte richiamo emotivo per il calciatore, che avrebbe così la possibilità di tornare in patria dopo tanti anni trascorsi all’estero.

Qualità e intelligenza tattica per la Juve

Dal punto di vista tecnico, Bernardo Silva rappresenta uno dei centrocampisti offensivi più completi del panorama europeo. Dotato di grande tecnica di base, visione di gioco e capacità di giocare negli spazi stretti, il portoghese è un calciatore estremamente dinamico nonostante una struttura fisica non imponente.

La sua versatilità lo rende inoltre particolarmente prezioso dal punto di vista tattico: può agire da trequartista, da mezzala offensiva o anche da esterno che rientra sul piede forte. Nella Juventus di Luciano Spalletti potrebbe trovare spazio alle spalle della punta oppure come mezzala creativa in grado di collegare centrocampo e attacco, aggiungendo qualità e imprevedibilità alla manovra bianconera.