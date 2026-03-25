Enrico Castellacci, stimato medico dello sport e ortopedico di fama, è stato ufficialmente integrato nello staff tecnico della nazionale di calcio dell'Uzbekistan, guidata dal commissario tecnico Fabio Cannavaro. L'ex responsabile medico della nazionale italiana, ruolo ricoperto per ben quattordici anni, affiancherà il CT italiano in vista della prossima Coppa del Mondo, unendosi a un gruppo di lavoro caratterizzato da una forte impronta italiana.

La decisione di Fabio Cannavaro, alla guida dell'Uzbekistan dall'ottobre scorso, sottolinea la volontà di avvalersi di figure di grande esperienza internazionale.

Oltre a Castellacci, lo staff tecnico annovera già il fratello Paolo Cannavaro e Francesco Troise come assistenti, Antonio Chimenti nel ruolo di allenatore dei portieri ed Eugenio Albarella come preparatore atletico. L'arrivo di Castellacci aggiunge un ulteriore tassello di qualità, forte del suo passato da protagonista nella spedizione azzurra che trionfò ai Mondiali di Germania 2006.

Lo staff di Cannavaro: un cuore italiano per l'Uzbekistan

La presenza di Enrico Castellacci nello staff dell'Uzbekistan consolida il legame tra la selezione asiatica e il calcio italiano. Fabio Cannavaro, campione del mondo da difensore, ha scelto di circondarsi di collaboratori fidati e di comprovata esperienza.

Molti di loro hanno condiviso con lui momenti significativi della carriera, sia in nazionale sia in precedenti esperienze professionali. Castellacci, in particolare, aveva già collaborato con Cannavaro durante un'esperienza in Cina, un sodalizio che ha rafforzato un rapporto professionale basato su fiducia e competenza.

L'Uzbekistan, che si appresta ad affrontare una competizione di altissimo livello, è stato inserito nel gruppo K del prossimo Mondiale. Qui si misurerà con avversari di calibro come Colombia, Portogallo e la squadra che emergerà dallo spareggio interzona tra Giamaica, Nuova Caledonia e Repubblica Democratica del Congo. La nazionale uzbeka potrà contare su uno staff tecnico di grande valore internazionale per prepararsi al meglio a questa sfida.

L'apporto di Castellacci e le ambizioni uzbeke

Il professor Enrico Castellacci, già responsabile dell’équipe sanitaria della nazionale italiana vincitrice della Coppa del Mondo a Berlino, metterà a disposizione della selezione uzbeka la sua vasta esperienza e le sue specifiche competenze mediche. La sua presenza è un valore aggiunto per la squadra, che potrà beneficiare di un professionista riconosciuto a livello globale per la gestione della salute e della preparazione atletica degli atleti.

La scelta strategica di affidarsi a uno staff prevalentemente italiano, evidenziata dall'ingresso di Castellacci, riflette la chiara volontà dell'Uzbekistan di progredire e di confrontarsi con le eccellenze del calcio mondiale. Questa direzione mira a integrare metodologie e professionalità già affermate nel panorama calcistico internazionale, puntando a un percorso di crescita significativo.