Il calendario dei ritorni degli ottavi di finale di Europa League è stato definito, promettendo sfide decisive. Grande attesa per il derby italiano tra Roma e Bologna, che si affronteranno allo Stadio Olimpico per il match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. La maggior parte degli incontri si disputerà giovedì, con un'unica eccezione prevista per martedì.

Il primo appuntamento è fissato per martedì alle 16.30 con la sfida tra Braga e Ferencvaros. I portoghesi dovranno rimontare il 2-0 dell'andata. Il programma prosegue poi giovedì con un doppio slot orario.

Alle 18.45 scenderanno in campo Friburgo e Genk (andata 0-1), Lione e Celta Vigo (andata 1-1), e Midtjylland contro Nottingham Forest (andata 1-0). La serata si concluderà alle 21.00 con le restanti quattro partite: oltre all'attesissimo Roma-Bologna, si disputeranno Aston Villa-Lilla (andata 1-0), Porto-Stoccarda (andata 2-1) e Betis-Panathinaikos (andata 0-1).

Il confronto italiano e gli accoppiamenti dei quarti

Il derby italiano tra Roma e Bologna si conferma come uno degli incroci più affascinanti di questi ottavi di finale. Con il risultato di parità dell'andata, la posta in gioco è altissima e la qualificazione ai quarti è ancora completamente aperta. La squadra che uscirà vincitrice da questa sfida affronterà ai quarti di finale la vincente del match tra Lille e Aston Villa.

Gli altri accoppiamenti già delineati per i quarti sono: Ferencvaros o Braga contro Panathinaikos o Betis; Genk o Friburgo contro Celta o Lione; infine, Stoccarda o Porto contro Nottingham Forest o Midtjylland.

Il percorso verso la finale di Istanbul

Il percorso che porterà alla finale di Europa League a Istanbul è ormai ben definito. Dopo i decisivi incontri di ritorno degli ottavi, i quarti di finale si svolgeranno il 9 e 16 aprile. Le semifinali sono fissate per il 30 aprile e il 7 maggio. L'appuntamento culminante della stagione sarà la finale, in programma il 20 maggio presso la Vodafone Arena di Istanbul. L'impianto, con una capienza di 42 mila spettatori, ha già ospitato la Supercoppa UEFA nel 2019. Per le formazioni ancora in lizza, il sogno di sollevare il trofeo è vivo, ma il cammino si preannuncia impegnativo e ricco di sfide di altissimo livello.