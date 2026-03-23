La Fiorentina ha conquistato la 76ª edizione del Torneo Mondiale Giovanile Viareggio Cup, trionfando sul Rijeka con un netto 4-1 nella finale disputata allo stadio dei Pini di Viareggio. La vittoria, arrivata al termine dei tempi supplementari, segna un momento significativo per il club viola, che interrompe un digiuno di successi in questo prestigioso torneo che durava dal 1992.

La partita ha offerto momenti di grande intensità. Il vantaggio della Fiorentina è stato siglato da Croci al 17' del primo tempo. Il Rijeka ha saputo reagire nella ripresa, pareggiando al 18' con Grulovic.

Con il risultato fermo sull'1-1 al termine dei tempi regolamentari, la gara è proseguita ai supplementari, dove la formazione italiana ha dimostrato la sua superiorità. Ancora Croci si è rivelato decisivo, realizzando altre due reti al 3' e al 10' del primo tempo supplementare, indirizzando in modo inequivocabile l'esito del match. Il definitivo 4-1 è stato fissato da Cianciulli su calcio di rigore. Durante l'incontro, è stata registrata anche l'espulsione di Jaiteh.

Un Ritorno al Vertice per la Fiorentina

Questo successo rappresenta la diciannovesima finale disputata dalla Fiorentina nel celebre torneo giovanile. Il trionfo assume un valore storico, ponendo fine a un'attesa che si protraeva dal 1992, anno in cui i viola si aggiudicarono l'ultima edizione battendo la Roma per 3-2, sotto la guida tecnica di Domenico Caso.

La vittoria odierna conferma il ritorno al vertice del settore giovanile della società toscana.

Il percorso della Fiorentina verso la finale è stato caratterizzato da prestazioni solide: in semifinale, i giovani viola hanno superato il One Touch con un convincente 2-0. Il Rijeka, dal canto suo, ha raggiunto la sua prima finale assoluta nel torneo dopo aver eliminato il Sassuolo, squadra che aveva dominato le ultime sette edizioni, con un perentorio 3-0.

Il Prestigio del Torneo di Viareggio

Il Torneo di Viareggio, conosciuto anche come Viareggio Cup World Football Tournament Coppa Carnevale, è universalmente riconosciuto come uno degli eventi calcistici giovanili più prestigiosi a livello mondiale.

Fondato nel 1949, si svolge annualmente a Viareggio e nelle zone limitrofe, coinvolgendo ventiquattro squadre internazionali. La sua concomitanza con il Carnevale di Viareggio gli conferisce un'atmosfera unica e lo rende una vetrina internazionale fondamentale per i giovani talenti del calcio.

Nel corso della sua lunga storia, il torneo ha visto iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro a club di grande tradizione come l'AC Milan e la Juventus, entrambi detentori di nove titoli. Dal 2009, la manifestazione assegna anche il premio "Golden Boy" al miglior talento del torneo, un riconoscimento che ha contribuito al lancio di numerosi giovani promettenti nel panorama del calcio professionistico.