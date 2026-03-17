Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha espresso apertamente i suoi dubbi e le sue difficoltà nell’adattarsi al nuovo ruolo che gli è stato affidato in campo. Il giocatore ha rivelato come questo cambiamento di posizione stia influenzando le sue prestazioni e, di conseguenza, le sue prospettive future, sia a livello di club che di Nazionale.

Fofana ha messo in discussione la sua piena comodità nel nuovo assetto tattico: “Se sono a mio agio nel nuovo ruolo? Ottima domanda. Sono felice di imparare, ma sarò abbastanza bravo nel corso della stagione?

Non abbastanza, credo. Nella posizione in cui gioco le statistiche contano. E io posso essere molto più efficace di così.” Il centrocampista ha poi aggiunto, con un occhio al futuro e alla massima competizione internazionale: “Se guardo al medio termine, c’è una competizione (la Coppa del Mondo) e non sono sicuro che ci si aspetti da me che giochi in quella posizione”. Ha sottolineato come il suo rendimento sia stato inferiore alle aspettative e ha ricordato di non essere stato convocato in Nazionale da ottobre 2024, un dettaglio che alimenta le sue preoccupazioni.

Le sfide del nuovo posizionamento tattico

Nel corso dell’intervista, Fofana ha dettagliato le complessità incontrate nell’abituarsi a una posizione più avanzata rispetto a quella ricoperta in passato.

“Lo faccio a livello di club. Soprattutto quando siamo in lizza per vincere un trofeo. Ma mi aiuterà a lungo termine? Sono combattuto al riguardo”, ha ammesso, esprimendo un chiaro conflitto interiore. Il giocatore ha descritto un vero e proprio mutamento nella sua percezione del gioco: “È come se, per cinque anni, avessi guardato il calcio in un certo modo e ora la mia percezione fosse cambiata. Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Dovevo giocare molto più velocemente e posizionirmi meglio.” Ha evidenziato una netta differenza negli avversari che si trova ad affrontare: “Prima, davanti alla difesa, il giocatore che mi attaccava era un attaccante, che non necessariamente difendeva molto bene.

Ora, invece, il giocatore che mi attacca è un difensore, un avversario più robusto. Devo essere più forte, assimilare più informazioni di prima. Ho anche imparato che potevo fare scatti ad alta intensità.”

L'impatto sulla carriera internazionale e la Coppa del Mondo

Il centrocampista ha collegato esplicitamente il suo cambio di ruolo alle mancate convocazioni per la Coppa del Mondo, un obiettivo primario per ogni calciatore. “Ho cambiato posizione per il Milan, ma questo mi è costato la Coppa del Mondo. Quando ti dicono che giocherai più avanti, all’inizio sei anche felice, ma non è necessariamente quello che voglio. Non penso di essere abbastanza forte in quel ruolo, e se guardo alla Coppa del Mondo, non credo che sarò considerato per essa a causa di questa posizione.

Non sono convinto che questo mi aiuterà in futuro.” Queste dichiarazioni rivelano un momento di profonda riflessione per Fofana, che si trova a dover bilanciare le esigenze tattiche del club con le proprie ambizioni personali e il desiderio di rappresentare la sua Nazionale sul palcoscenico mondiale.