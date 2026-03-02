C'é delusione e amarezza nella Capitale dopo il pareggio per 3 a 3 della Roma contro la Juventus. Una gara che sembrava ormai vinta dai giallorossi ma che invece gli uomini di Spalletti sono riusciti a riprendere nell'ultima azione disponibile del match, con una zampata di Gatti che lascia vive le speranze di scalata dei bianconeri. Un parziale che avrebbe potuto abbattere chiunque tranne Gian Piero Gasperini: il tecnico dei giallorossi, si è presentato in conferenza stampa nell'immediato post gara risollevando l'intero ambiente.

Roma, Gasperini: 'La Juve ha pareggiato e festeggiava come una vittoria, non posso caricarmi di negativismo'

Gasperini, arrivato in conferenza stampa, ha quindi voluto fare chiarezza immediatamente con i giornalisti astanti, usando concetti chiari e difficili da interpretare: "A caricarmi di energie negative faccio fatica. È chiaro che ci dispiace non aver vinto, perché a un minuto e mezzo dalla fine c'è la partita che sei avanti e avresti fatto un bel passo avanti. Però per la miseria. Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione così? Animo! Ci sono 11 partite, non è che risolvi due mesi prima".

Gasperini e la sua analisi nel post Roma-Juventus

Gasperini ha poi invitato l’ambiente giallorosso a mantenere lucidità e fiducia, sottolineando come la squadra debba continuare a competere fino all’ultimo momento della stagione.

Secondo il tecnico, non vi sono motivi per lasciarsi andare allo sconforto a seguito di un pareggio subito, soprattutto dopo una prestazione di livello così elevato. Il Gasp ha poi osservato come, analizzando il risultato prima del fischio d’inizio, il pareggio potesse essere considerato un esito positivo; è naturale, tuttavia, provare rammarico alla luce dell’andamento della gara, senza che ciò debba tradursi in un atteggiamento rinunciatario.

Il tecnico ha evidenziato inoltre come vi siano anche elementi di soddisfazione da trarre dalla prova offerta. A suo avviso, non avrebbe senso che da una parte si celebri con enfasi un risultato, mentre dall’altra si cada in uno stato di eccessiva negatività. Gasperini ricorda come la Roma conservi un vantaggio di quattro punti in classifica proprio sulla Juventus e come la prestazione fornita sia stata di altissimo livello.