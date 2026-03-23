Il commissario tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, ha parlato da Coverciano in vista della cruciale semifinale playoff per i Mondiali, che vedrà l'Italia affrontare l'Irlanda del Nord a Bergamo. Con un messaggio di serenità e determinazione, Gattuso ha esortato il gruppo a concentrarsi sull'obiettivo, senza cercare alibi o lasciarsi condizionare dal passato glorioso della Nazionale.

«Non stiamo a pensare se potevamo fare di più o altro, niente alibi, i calendari si conoscono, non c'è tempo per pensare ad altro. Abbiamo lavorato tanto io e il mio staff, ora testa a giovedì.

Dobbiamo essere sereni, trasmettere positività, senza pensare ai quattro Mondiali vinti, agli Europei vinti», ha dichiarato il CT, invitando la squadra a guardare avanti con fiducia e concentrazione.

Gattuso ha poi approfondito le sue scelte in merito alle convocazioni, esprimendo un rammarico per i giocatori esclusi ma ribadendo la piena fiducia in chi è stato selezionato. «Le scelte sono state fatte in buonafede, dispiace per chi è rimasto fuori e avrebbe meritato, Bernardeschi, Fagioli, Zaniolo, Orsolini. Ho grande fiducia in chi ho chiamato, ho cercato di creare un gruppo e spero con tutto il cuore di centrare l'obiettivo, abbiamo una grande occasione. Per l'attaccamento mostrato, per il lavoro fatto, ci meritiamo tutti una gioia».

Il tecnico ha fornito anche un aggiornamento sulle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave: «Scamacca ha un problema all'adduttore, così come Bastoni. Tonali lavorerà oggi a basso carico, mentre Mancini ha un affaticamento che non preoccupa. Calafiori ieri ha avvertito un piccolo dolore, ma pensiamo di averlo a disposizione. Quanto a Chiesa, si è presentato alla convocazione con piccoli problemi fisici e abbiamo deciso insieme che non rimanesse nel gruppo».

La formazione anti-Irlanda del Nord: certezze e dubbi

In vista dell'impegno di Bergamo, Gattuso sembra avere già delineato la formazione titolare per affrontare l'Irlanda del Nord. Tra i pali, la presenza di Donnarumma è una certezza, con la linea difensiva che dovrebbe essere composta da Mancini, Bastoni e Calafiori.

Sulle fasce, il ruolo di esterni sarà affidato a Politano e Dimarco, mentre il cuore del centrocampo vedrà all'opera Barella, Locatelli e Tonali, con Verratti come valida alternativa in panchina.

Il reparto offensivo presenta invece il principale dubbio: la partecipazione di Kean è incerta a causa di un recente infortunio. Se l'attaccante dovesse recuperare in tempo, potrebbe formare il tandem d'attacco con Retegui. In caso contrario, lo spazio potrebbe essere concesso a Pio Esposito, una soluzione che Gattuso potrebbe considerare per la sua capacità di incidere in partite dove è richiesto un assalto deciso contro difese chiuse.

Un gruppo unito verso l'obiettivo mondiale

La preparazione della Nazionale a Coverciano prosegue in un clima di grande concentrazione e fiducia.

Gattuso si impegna a trasmettere serenità e positività ai suoi giocatori, consapevole dell'importanza della posta in gioco. L'obiettivo primario è la qualificazione ai Mondiali, un traguardo che il CT considera pienamente alla portata del gruppo, grazie all'impegno e all'attaccamento dimostrati da tutti i convocati. La sfida contro l'Irlanda del Nord rappresenta, come sottolineato dallo stesso Gattuso, una «grande occasione» per regalare una gioia e una soddisfazione a tutto l'ambiente azzurro, coronando il lavoro svolto e l'attaccamento alla maglia.