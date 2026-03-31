Cresce l'attesa per la sfida tra Bosnia e Italia, la finale dei playoff Mondiali che deciderà il futuro azzurro. La Nazionale italiana si prepara a giocarsi il tutto per tutto a Zenica, con l'obiettivo primario di tornare a disputare la rassegna iridata dopo un'assenza di dodici anni, avendo saltato le due edizioni precedenti. Gli azzurri, sotto la guida del CT Gennaro Gattuso, sono determinati a lasciarsi definitivamente alle spalle le delusioni passate, in particolare quelle contro Svezia e Macedonia del Nord, consapevoli che solo una vittoria contro la Bosnia, che a sua volta sogna un'impresa storica e il ritorno ai Mondiali dopo l'unica partecipazione nel 2014, garantirà il pass per il torneo.

Il commissario tecnico Gattuso sembra orientato a confermare l'undici titolare che ha ottenuto il successo per 2-0 contro l'Irlanda del Nord. In attacco, è prevista la presenza di Mateo Retegui e Moise Kean, con Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina e a essere un fattore decisivo, come già dimostrato nella partita precedente. Le scelte definitive sui convocati hanno portato all'esclusione di alcuni nomi importanti: non saranno a disposizione Elia Caprile, Diego Coppola, Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi e, soprattutto, Gianluca Scamacca. Quest'ultimo, in particolare, non è riuscito a recuperare completamente dall'infortunio e seguirà l'incontro dalla tribuna, non figurando nemmeno tra i panchinari.

Una novità tra gli esclusi: il ritorno di Andrea Cambiaso

Rispetto alla precedente gara contro l'Irlanda del Nord, si registra una sola, significativa novità nell'elenco degli esclusi: Andrea Cambiaso. Il giocatore della Juventus, che era rimasto fuori dai convocati nella circostanza precedente, questa volta sarà invece a disposizione e siederà in panchina. Questa scelta riflette la preferenza di Gattuso per un'opzione aggiuntiva sugli esterni, a discapito di un difensore come Giorgio Scalvini. La panchina difensiva sarà comunque ben coperta, con la presenza di Alessandro Buongiorno e Federico Gatti, a conferma della volontà del CT di avere alternative valide sia in difesa sia sulle fasce laterali.

La lista completa dei convocati azzurri

Di seguito, la lista ufficiale e completa dei convocati dal CT Gennaro Gattuso per la decisiva sfida di Zenica:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

Donnarumma, Carnesecchi, Meret; Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola; Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali; Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.

I cinque calciatori esclusi – Elia Caprile, Diego Coppola, Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca – seguiranno il match dalla tribuna, sostenendo i compagni in una serata che si preannuncia cruciale per il futuro della Nazionale italiana.