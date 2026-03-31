L'Italia si gioca l'accesso al Mondiale a Zenica contro la Bosnia in una notte decisiva. Il commissario tecnico Rino Gattuso ha caricato la squadra, chiedendo «non belli ma concreti» e sottolineando che «chi gioca al calcio vive per notti così». La trasferta si preannuncia ardua: stadio intimo, campo pesante e tifo bosniaco infuocato.

Per Gattuso, la posta in palio è altissima. Il ct non contempla una nuova esclusione dal Mondiale, definendola una «mazzata importante» e assumendosi piena responsabilità: «Personalmente ci metto la faccia come ho sempre fatto».

Ha ricordato le vittorie azzurre «pur non essendo i più forti», evidenziando la crescita della squadra negli ultimi sette mesi, migliorata nel «annusare il pericolo» e unita.

La sfida decisiva per il Mondiale: campo, tattica e motivazioni

Gli azzurri sono giunti in Bosnia. Il Bilino Polje ha un terreno non ottimale, ma Gattuso ha respinto gli alibi: «Se è brutto per noi è brutto per loro». La formazione dovrebbe ricalcare l'undici di Bergamo (Retegui e Kean in attacco). Le polemiche sull'esultanza di Federico Dimarco sono state minimizzate dal tecnico («stupidaggini»), pur riconoscendo la Bosnia come «una squadra di qualità, fisica». Grande rispetto per gli avversari: Edin Dzeko («un uomo di grandissimi valori») e l'allenatore Sergej Barbarez, apprezzato per preparazione e intelligenza.

Gattuso ha ridimensionato l'impatto del pubblico locale: «Non ho mai visto fare gol ai tifosi».

Gattuso ha invocato «una grandissima Italia per coronare il sogno», chiedendo spirito, orgoglio e concretezza. Ha ribadito l'orgoglio per il gruppo unito: «Io a loro devo dire solo grazie. E spero che le cose non vadano male, anzi mi tocco…». La sfida di Zenica è un crocevia fondamentale per il futuro della Nazionale e del calcio italiano.