Andrea Cambiaso non farà parte della rosa dell’Italia per la cruciale semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord, in programma a Bergamo. La decisione, annunciata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, esclude l’esterno destro della Juventus dalla lista dei convocati per la partita, lasciandolo fuori anche dalla panchina. Cambiaso assisterà quindi all’incontro dalla tribuna, insieme a Caprile, Coppola e Cambiaghi.

La scelta di Gattuso è stata motivata da ragioni esclusivamente tecniche; non sono stati infatti segnalati problemi fisici per il giocatore.

Il gruppo azzurro si presenta così con una rosa definita, pronta a inseguire la vittoria di fronte al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale playoff. Questa sfida decisiva si disputerà successivamente contro la vincente del confronto tra Galles e Bosnia Erzegovina, rappresentando un passaggio fondamentale nel percorso verso la qualificazione mondiale.

I convocati definitivi dell’Italia

Per l’importante sfida contro l’Irlanda del Nord, la lista dei convocati definitivi comprende un mix di esperienza e talento emergente. Ecco la composizione della squadra azzurra:

Portieri : Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).

: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli). Difensori : Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).

: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma). Centrocampisti : Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).

: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter). Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli).

La partita rappresenta un appuntamento cruciale per la Nazionale, chiamata a non fallire per proseguire il proprio cammino verso la qualificazione ai Mondiali.

Gattuso ha optato per una rosa che bilancia l’esperienza dei veterani con l’energia dei nuovi innesti, con scelte dettate da precise esigenze tattiche.

Probabile Formazione e Strategia Tattica

Le analisi indicano che la probabile formazione dell’Italia dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-2. Tra i pali, la presenza di Donnarumma è confermata, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. Il centrocampo, folto e dinamico, vedrebbe Politano, Locatelli, Barella, Tonali e Dimarco a presidiare la mediana. In attacco, le scelte principali ricadrebbero su Retegui e Kean, incaricati di finalizzare le azioni offensive.

L’assetto selezionato da Gattuso riflette la volontà di affrontare la sfida con un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di incidere in avanti.

Il match contro l’Irlanda del Nord è considerato fondamentale per il cammino degli azzurri, che in caso di vittoria potranno giocarsi l’accesso ai Mondiali nella finale playoff contro Galles o Bosnia Erzegovina. L’esclusione di Cambiaso, motivata da ragioni puramente tecniche, sottolinea la determinazione dello staff azzurro nel comporre un gruppo funzionale e coeso, mirato al raggiungimento dell’obiettivo qualificazione.