Il Genoa supera il Verona per due a uno in una sfida che segna un momento cruciale della stagione per i rossoblù. La squadra guidata da Daniele De Rossi ritrova il successo casalingo dopo ben 239 giorni, ribaltando il risultato contro l'Hellas e conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza. La partita, disputata allo stadio Marassi, ha visto i padroni di casa reagire con determinazione dopo lo svantaggio iniziale.

Il Verona parte forte e trova il vantaggio al ventunesimo minuto grazie a Belghali, che sfrutta un assist di Mosquera e anticipa la difesa genoana per l'uno a zero.

Gli ospiti perdono poco dopo Bradaric per infortunio e sprecano alcune occasioni per raddoppiare. Il Genoa, però, resta in partita e al quarantesimo minuto trova il pareggio: Vitinha combina con Colombo, che davanti a Montipò non sbaglia e rimette il risultato in equilibrio.

Thorsby completa la rimonta e Marassi esplode

Nella ripresa il Genoa entra in campo con uno spirito rinnovato, sostenuto dal pubblico e da un De Rossi molto attivo in panchina. Il forcing dei rossoblù porta i suoi frutti al sessantaduesimo minuto: su un primo cross di Martin, Østigård colpisce il palo, ma l'azione prosegue e Marcandalli serve Thorsby, che di testa batte Montipò e firma il due a uno. Dopo il vantaggio, De Rossi opta per un assetto più difensivo, passando al 3-5-1-1 per proteggere il risultato.

L'Hellas Verona prova a reagire con orgoglio, ma la squadra di Zanetti, pur creando diverse occasioni, non riesce a trovare il pareggio. Orban va vicino al gol in due occasioni, ma Leali si oppone con efficacia. Nel finale anche Giovane spreca una buona opportunità, confermando le difficoltà realizzative degli scaligeri.

Classifica e prospettive: Genoa fuori dalla zona rossa

Grazie a questa vittoria, il Genoa si porta a un punto di vantaggio su Pisa e Lecce, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Per De Rossi si tratta del primo successo interno della sua gestione, accolto con entusiasmo dai tifosi presenti a Marassi. Al contrario, il Verona resta all'ultimo posto in classifica, con sei punti e un distacco di quattro lunghezze dalla terzultima posizione. La crisi degli scaligeri si aggrava, nonostante una discreta produzione offensiva, mentre il Genoa può festeggiare una giornata importante nella lotta per la salvezza.