Il Genoa si prepara a scendere in campo allo stadio Ferraris per affrontare l’Udinese in una sfida che si preannuncia di grande intensità. La squadra rossoblù, galvanizzata da due vittorie consecutive ottenute contro Roma e Verona, ha raggiunto un totale di trentatré punti in classifica, avvicinandosi in modo significativo all'obiettivo della salvezza. Nonostante il buon momento, l’allenatore Daniele De Rossi mantiene alta la concentrazione, ribadendo con fermezza: "Non siamo salvi", un monito a non abbassare la guardia proprio ora che il traguardo appare più vicino.

De Rossi ha enfatizzato l'importanza di questa partita, pur chiarendo che il campionato non si esaurisce con l'incontro contro l'Udinese. Tuttavia, la pausa imminente rende cruciale ottenere un risultato positivo: "Non possiamo arrivarci con un brutto risultato, soprattutto perché giochiamo in casa e non siamo ancora salvi. Ci sarà il fattore Ferraris che ho provato sulla mia pelle ma dobbiamo fare il nostro e non aspettare che lo stadio spinga il pallone in rete perché non esiste stadio che faccia gol. Ma posso dire che se faremo una gara con impegno, aggressività e lotta tutto sembrerà molto più facile. Però giocare con la stessa atmosfera delle ultime gare sarebbe un grande vantaggio. Non posso immaginare di andare in sosta con un risultato negativo".

Le scelte dei tecnici e le probabili formazioni

Il Genoa si presenta a questo appuntamento con rinnovato entusiasmo, forte dei successi contro la Roma e della solida prestazione a Verona. De Rossi ha insistito sulla necessità di mantenere la medesima intensità mostrata nelle recenti uscite: "Quello che deve essere chiaro è che non siamo salvi, idealmente in una buona posizione ma mancano pochi punti. Per questo non posso immaginare una squadra che entra in campo e fa una gara meno intensa di quelle con la Roma e il Torino. Voglio vedere quell’alchimia tra tifosi e giocatori che possa trasformare il Ferraris in una bolgia vera".

Dall'altra parte, l’Udinese, sotto la guida di Kosta Runjaic, si appresta alla trasferta di Marassi con la piena consapevolezza delle difficoltà che comporta.

L’allenatore bianconero ha dichiarato: "Ci attende una gara intensa, il Genoa gioca in casa con grande energia e ha ottenuto risultati importanti, come la vittoria contro la Roma. Sarà una sfida che richiederà concentrazione e resistenza mentale. Dovremo saper soffrire e dare tutto per portare a casa un risultato positivo prima della pausa. L’approccio alla gara sarà fondamentale". Runjaic ha fornito aggiornamenti sugli infortunati, indicando Bertola come possibile convocato e Solet pronto a riprendere il suo ruolo da titolare. Il tecnico ha inoltre confermato la validità del modulo 3-4-2-1, pur non escludendo il 3-5-2, e ha evidenziato la crescita di giovani promettenti come Atta, Miller, Arizala e Mlacic.

La posta in gioco per Genoa e Udinese

Questa partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni. Il Genoa, grazie ai recenti risultati positivi, si trova in una posizione di relativa tranquillità, ma non può permettersi alcun calo di tensione. L’Udinese, invece, è alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria classifica e consolidare il percorso di crescita dei suoi giovani talenti. Entrambe le squadre non registrano squalificati, ma dovranno fare i conti con alcune assenze dovute a infortuni.

Le probabili formazioni vedono il Genoa schierato con Bijlow tra i pali; Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias e Norton-Cuffy a centrocampo; Colombo e Vitinha in attacco.

L’Udinese dovrebbe rispondere con Okoye in porta; Kristensen, Kabasele e Solet in difesa; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp e Kamara a centrocampo; Zaniolo e Davis in avanti. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di intensità, con entrambe le squadre determinate a chiudere al meglio prima della sosta.