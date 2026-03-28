Domenica 1 marzo, sotto le luci dell’Estadio Municipal de Montilivi, il Girona riceve il Celta Vigo per la ventiseiesima giornata della Liga 2025/26. Fischio d’inizio alle ore 21:00 per una gara che promette scintille tra due squadre affamate di punti preziosi per le rispettive ambizioni di classifica. Si gioca in Catalogna, nell’arena dove i padroni di casa cercano sempre di far valere il fattore campo. La domanda ricorrente alla vigilia è una soltanto: chi riuscirà a dare la svolta al proprio campionato?

Le probabili formazioni: Girona con il 4-5-1, Vanat unico riferimento offensivo

Secondo le ultime indicazioni, il Girona opterà per un 4-5-1 che prevede Paulo Gazzaniga tra i pali, una linea difensiva composta da Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind e Arnau Martinez. La folta mediana sarà coperta da Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin e Bryan Gil, con Vladyslav Vanat unico terminale offensivo.

D'altra parte il Celta Vigo dovrebbe schierarsi a specchio con un ambizioso 3-4-3: Ionut Andrei Radu in porta, difesa con Javi Rodriguez, Joseph Aidoo e Marcos Alonso. Il centrocampo vede protagonisti Javi Rueda, Miguel Roman, Matias Vecino e Hugo Alvarez; davanti agiranno Fer Lopez, Ferran Jutgla e Borja Iglesias, per un tridente votato all’attacco.

Spain Flag
La Liga
Giornata 26
27/02/2026 21:00
Levante
VS
Alaves
28/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Athletic Bilbao
28/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Villarreal
28/02/2026 18:30
Maiorca
VS
Real Sociedad
28/02/2026 21:00
Oviedo
VS
Atlético Madrid
01/03/2026 14:00
Elche
VS
Espanyol
01/03/2026 16:15
Valencia
VS
Osasuna
01/03/2026 18:30
Real Betis
VS
Siviglia
01/03/2026 21:00
Girona
VS
Celta Vigo
02/03/2026 21:00
Real Madrid
VS
Getafe

Quote della partita: equilibrio, ma il Girona parte avanti

I quotisti si attendono una sfida molto aperta, ma danno i padroni di casa leggermente favoriti. William Hill quota la vittoria del Girona a 2.45, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno del Celta Vigo a 2.80. Sulla stessa linea Bet365, che propone l’1 a 2.38, la X a 3.30 e il 2 a 3.00.

Segnale che la vittoria dei catalani viene ritenuta più probabile, ma nulla è scontato in una Liga che raramente lascia spazio a pronostici banali.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
25
20
1
4
67 / 25
42
61
W
L
W
W
W
2
Real Madrid
25
19
3
3
54 / 21
33
60
L
W
W
W
W
3
Villarreal
25
16
3
6
47 / 27
20
51
W
W
L
W
D
4
Atlético Madrid
25
14
6
5
42 / 23
19
48
W
L
L
D
W
5
Real Betis
25
11
9
5
40 / 30
10
42
D
W
W
W
L
6
Celta Vigo
25
9
10
6
34 / 27
7
37
W
D
L
D
L
7
Espanyol
25
10
5
10
31 / 37
-6
35
L
D
L
L
L
8
Athletic Bilbao
25
10
4
11
29 / 35
-6
34
W
W
W
D
L
9
Osasuna
25
9
6
10
30 / 29
1
33
W
D
W
D
W
10
Real Sociedad
25
8
8
9
37 / 38
-1
32
D
L
W
D
W
11
Girona
25
7
9
9
26 / 40
-14
30
D
W
D
L
D
12
Siviglia
25
8
5
12
32 / 39
-7
29
W
D
D
L
W
13
Getafe
25
8
5
12
20 / 29
-9
29
L
W
W
D
D
14
Alaves
25
7
6
12
23 / 32
-9
27
D
D
L
W
W
15
Rayo Vallecano
24
6
8
10
22 / 31
-9
26
D
W
L
L
L
16
Valencia
25
6
8
11
26 / 39
-13
26
L
W
L
L
W
17
Elche
25
5
10
10
32 / 37
-5
25
L
D
L
L
L
18
Maiorca
25
6
6
13
29 / 41
-12
24
L
L
L
W
L
19
Levante
25
4
6
15
26 / 44
-18
18
L
L
L
L
D
20
Oviedo
24
3
8
13
16 / 39
-23
17
D
L
W
L
L

Le statistiche dei protagonisti: Vanat si conferma bomber, Gil arma tattica

Vladyslav Vanat è certamente il faro offensivo del Girona: il giovane attaccante ucraino, classe 2002, ha già messo a referto 8 gol nelle 22 presenze finora raccolte in campionato.

Vanat si è preso la responsabilità di leader dell’attacco, partendo sempre titolare e totalizzando la bellezza di 1640 minuti in campo. Impressiona la sua precisione sottoporta: 19 tiri tentati, ben 16 nello specchio, con una media realizzativa che testimonia lucidità e freddezza. Non solo gol: Vanat ha confezionato anche un assist e risulta particolarmente efficace dagli undici metri, con 3 rigori trasformati su altrettanti calciati. Nel duello con le difese avversarie, però, il bilancio è alterno: 119 duelli totali, con solo 38 vinti, e una certa propensione al fallo (27 commessi e 4 ammonizioni).

Bryan Gil, invece, rappresenta la corsia rapida e imprevedibile dello scacchiere catalano. Spesso chiamato a strappare e creare superiorità numerica, il ventiquattrenne spagnolo non ha ancora trovato la via del gol in stagione, ma il suo lavoro sporco è prezioso: 3 assist in 22 presenze, con 403 passaggi totali e ben 18 chiave che testimoniano la sua inclinazione all’ultimo passaggio.

Dribbling e lavoro difensivo non mancano: 64 tentativi uno contro uno (25 riusciti), 26 tackle e 9 intercetti che fotografano tutta la generosità tattica dell’esterno. Gil attira anche molti falli (33 subiti) e non si tira indietro nemmeno nelle retrovie, anche se a volte esagera nei contrasti (14 falli commessi, 4 gialli).

Per il Girona, la vena realizzativa di Vanat e la continuità di Bryan Gil saranno dunque armi vitali per tentare di scardinare la resistenza del Celta Vigo in un appuntamento fondamentale per lo sprint di primavera nella Liga.
© RIPRODUZIONE VIETATA