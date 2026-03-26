L'Italia Under 21 è scesa in campo allo stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” di Empoli per un appuntamento cruciale: la settima giornata delle qualificazioni agli Europei U21 2027 contro la Macedonia del Nord. La partita, iniziata alle 18.15, rappresenta un crocevia fondamentale per gli Azzurrini, che devono assolutamente conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di raggiungere il primo posto nel girone.

La formazione italiana, guidata dal commissario tecnico Baldini, si è presentata con un undici titolare ben definito. Tra i pali c'era Palmisani; la linea difensiva era composta da Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi.

A centrocampo, il trio Ndour, Lipani e Dagasso ha gestito le manovre, mentre l'attacco era affidato a Cherubini, Ekhator e Koleosho. Tra i protagonisti più attesi figurava Ndour, reduce da una buona prestazione e da un recente gol che ne ha confermato l'ottimo stato di forma. La coppia centrale di difesa, formata da Comuzzo e Chiarodia – quest'ultimo militante in Bundesliga – ha garantito solidità al reparto arretrato. L'Italia, che si trovava al secondo posto nel girone con quindici punti, arrivava a questa sfida dopo una sconfitta contro la Polonia e una vittoria contro il Montenegro, rendendo la posta in gioco ancora più alta.

La corsa al primo posto e le sfide del girone

Il percorso degli Azzurrini in queste qualificazioni si è rivelato particolarmente complesso e combattuto, con la Polonia che attualmente guida la classifica e il Montenegro che occupa la terza posizione.

L'ingresso in campo delle squadre, accompagnato dagli inni nazionali, ha sottolineato l'importanza della posta in palio e la tensione che ha caratterizzato l'incontro. La necessità di vincere è stata sottolineata anche dal clima che si respirava tra i giocatori e lo staff tecnico, tutti consapevoli che solo un successo avrebbe potuto mantenere aperta la corsa per il vertice del girone.

Questa partita ha rappresentato anche un importante banco di prova per la crescita e la maturazione dei giovani talenti italiani. Erano chiamati a dimostrare personalità e determinazione in una fase decisiva del torneo. L'attenzione era rivolta in particolare alle prestazioni di Ndour, considerato in grande forma, e alla solidità difensiva assicurata da Chiarodia, il cui bagaglio di esperienza internazionale, maturato in Bundesliga, si è rivelato prezioso.

Precedenti e la filosofia del CT Baldini

Nel corso delle qualificazioni, l'Italia aveva già affrontato la Macedonia del Nord in trasferta. In quell'occasione, gli Azzurrini avevano ottenuto una sofferta vittoria per uno a zero, nonostante si fossero trovati in inferiorità numerica dal 25° minuto a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Moruzzi. Il gol decisivo in quella partita fu realizzato al 35° del primo tempo da Luca Marianucci, e la squadra dimostrò un notevole carattere e spirito di sacrificio, resistendo agli attacchi avversari anche nel secondo tempo, quando il portiere Motta fu più volte impegnato. Con quella vittoria, l'Italia aveva raggiunto la Polonia al primo posto nel Girone E.

Il commissario tecnico Baldini, in vista di queste sfide, aveva sottolineato come squadre avversarie come la Macedonia del Nord e il Montenegro fossero caratterizzate da un gioco fisico e combattivo. Tuttavia, aveva ribadito la sua piena fiducia nei propri giocatori e nella loro capacità di adattarsi tatticamente durante la partita, anche con un cambiamento di modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 senza necessità di indicazioni dalla panchina. Baldini aveva anche offerto una riflessione più ampia sul valore della sconfitta nello sport, citando l'esempio di Jannik Sinner agli US Open: “Una sconfitta non deve essere un dramma, ma un’occasione per riconoscere il valore dell’emozione provata in campo”.

Il percorso degli Azzurrini proseguirà con le prossime sfide in programma a ottobre, contro la Svezia (il 10 ottobre) e l'Armenia (il 14 ottobre), entrambe da disputare in casa, decisive per il destino nel girone.