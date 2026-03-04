L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di uno degli argomenti più caldi alla Continassa in questo momento, il nome del prossimo portiere bianconero: "Penso che Comolli abbia una lista di nomi nella quale però non compare Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta è stato certamente in orbita Juve, che lo ha seguito per tanto tempo e ci ha fatto anche un pensierino nelle scorse sessioni di mercato. Ora però, e lo dico candidamente, ha una quotazione tale per cui la società bianconera non ci si può nemmeno avvicinare".

Juventus, Gramellini: 'Se volevano Carnesecchi dovevano andare sul portiere dell'Atalanta tanti anni fa'

Ancora Gramellini: "Quindi Carnesecchi non dovrebbe essere menzionato nell'elenco di portieri attenzionati dalla Juventus e lo dico con dispiacere, visto che secondo me è un profilo validissimo. L'estremo difensore dell'Atalanta, per prenderlo, dovevi puntarci tanti, tanti anni fa e a dire la verità il sottoscritto lo aveva anche indicato a un dirigente che attualmente milita in Serie A. Avevo intravisto nel ragazzo delle qualità e un potenziale grande portiere del futuro. I fatti ad oggi stanno parlando per lui, che sta facendo una grande carriera e se alla Continassa dovessero smentirmi acquisendolo, ne sarei estremamente contento.

Perché la Juventus, con Carnesecchi, farebbe un upgrade gigantesco rispetto all'attuale Di Gregorio".

Gramellini: 'Di Gregorio e Perin non soddisfano una Juve che l'anno prossimo al 90% avrà un portiere nuovo'

Gramellini ha infine concluso il suo video parlando della situazione degli attuali portieri in forza nel club bianconero: "La Juventus da quello che so, non è contenta dell'operato di Michele Di Gregorio e non è contenta neanche di Mattia Perin, che dopo esser stato in ottica Genoa a gennaio, ha evidentemente perso concentrazione e quella tranquillità interiore che lo aveva sempre contraddistinto. Quindi la Juventus nella prossima stagione al 90% avrà un portiere nuovo, ma sul nome di Carnesecchi ribadisco quello che ho già fatto capire: lui non sarà assolutamente l'estremo difensore della Juventus".