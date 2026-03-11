L'opinionista Luca Gramellini sul proprio account X ha scritto una serie di messaggi nei quali rivela quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo della Juventus. Secondo Gramellini infatti, il club bianconero nella prossima estate potrebbe cambiare diversi elementi del proprio attacco, a partire da Jonathan David, bomber canadese arrivato poco meno di un anno fa a parametro 0: "Jonathan David ha deluso le attese e la Juventus, in caso di offerta congrua, lo sacrificherà nella sessione estiva di mercato. Su di lui gli occhi del Tottenham, ma soprattutto dell'Aston Villa che ha già fatto i primi sondaggi esplorativi".

Gramellini: 'Openda? Spalletti l'ha bocciato ma gode di un grande estimatore, Domenico Tedesco del Fenerbache'

Gramellini, in un secondo messaggio, ha poi rivelato una pista che porterebbe fuori dalla Juventus Lois Openda, centravanti ex Lipsia giunto a Torino la scorsa estate per circa 40 milioni di euro: "Lois Openda, bocciato da Spalletti, ha un grande estimatore in Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbache che sta parlando con l'entourage del giocatore per portarlo in Turchia questa estate. Lui valuta sapendo di non rientrare nei piani Juve per la prossima stagione".

L'opinionista, uscendo dal tema delle cessioni ed entrando in quello dei potenziali acquisti della Juventus, ha poi trattato uno dei temi più caldi in questo momento alla Continassa, quello dell'estremo difensore che prenderà potenzialmente il posto di Michele Di Gregorio l'anno prossimo: "Situazione portiere Juventus: Alisson e De Gea sono 2 profili che garantirebbero personalità ed esperienza.

Tra i giovani il preferito è Tzolakis su cui ci sono diversi club europei. A Comolli piace molto Restes ma ci sono dubbi caratteriali. Carnesecchi costa troppo".

I tifosi rispondono a Gramellini

Le parole di Gramellini hanno acceso il dibattito fra i tifosi che lo seguono sul web: "Carnesecchi costa quanto Buffon ai tempi... Fu pagato a peso ma la resa ha superato l' investimento" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Alisson e De Gea sono in fase calante evidente, non basta solo la personalità per dare sicurezza al reparto".