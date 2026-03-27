L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del reparto offensivo della Juventus ha detto: "La società bianconera vuole a tutti i costi regalare a Luciano Spalletti un altro attaccante di spessore e confermo che ieri emissari della Juventus sono stati in Polonia, a Varsavia, per visionare Lewandowski. Questo non perché Lewandowski abbia bisogno di essere visionato in quanto calciatore, non c'è nulla da scoprire per un giocatore della sua levatura, ma per capire le sue condizioni, capire la sua mobilità e per vederlo effettivamente all'opera in un ambiente fuori da Barcellona.

Una scelta per comprendere cosa lui realmente potrebbe dare nel campionato italiano alla Juventus".

Juve, Gramellini: 'L'entourage di Lewandowski è stato avvicinato per capire la disponibilità del calciatore'

Ancora Gramellini: 'È sicuramente una situazione che dobbiamo tenere sotto controllo, perché non è un caso che la Juve manda degli emissari in Polonia e non a caso ha già avvicinato gli agenti del centravanti per capire l'eventuale disponibilità del calciatore a trasferirsi in bianconero. Ovviamente la Juve gioca su più tavoli e quindi dobbiamo tenere presente Lewandowski ma dobbiamo tenere presente anche Kolo Muani, perché quella del francese è un'operazione sicuramente rimandata rispetto a gennaio per il mese di luglio su cui la Juventus lavorerà.

Il transalpino resta un giocatore gradito all'allenatore, gradito all'ambiente e lui stesso gradirebbe tantissimo tornare in bianconero".

Lewandowski, una potenziale occasione a parametro 0

L’arrivo di Robert Lewandowski rappresenterebbe per la Juventus non solo un colpo di enorme impatto mediatico, ma anche un’operazione potenzialmente vantaggiosa sotto il profilo economico. Il bomber polacco, infatti, andrà in scadenza di contratto con il Barcellona al termine della stagione in corso e, qualora le parti non trovassero un accordo per il rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero. Un’occasione più unica che rara per assicurarsi un attaccante di 37 anni, sì, ma ancora tra i più prolifici della storia del calcio moderno e capace di generare ritorni importanti anche in termini di marketing, sponsor e visibilità internazionale.