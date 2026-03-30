L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della tanto discussa foto che ha visto il capitano della Juventus Manuel Locatelli a cena con diversi calciatori dell'Inter dal ritiro della nazionale ha detto: "Nel corso di questa giorni di pausa vedo Locatelli fallire clamorosamente il secondo rigore, dopo quello molto doloroso fallito contro il Sassuolo. Perché, come tutti ormai credo sappiano, è uscita quella foto dove lui si è trovato a cena fondamentalmente con una delegazione di nazionali dell'Inter.

Ora, ho letto di tutto, perché mi documento, perché mi piace comunque cercare di rimanere informato e devo dire che ho una mia idea sulla vicenda".

Gramellini: 'Non sono come quei tifosi assolutisti ma dico che Locatelli non avrebbe dovuto pubblicare le foto'

Gramellini ha proseguito: "Dico subito che io non sono come quegli assolutisti che vorrebbero Locatelli privato della fascia di capitano e fuori dalla Juventus. No, non sono a questi livelli, però credo che l'intelligenza a volte debba portare a fare delle riflessioni molto più profonde di quelle che nostri gesti, magari involontari, possono provocare. Ora non credo che Locatelli si sia prefisso nella testa l'idea di farsi la foto con gli interisti per fare arrabbiare il popolo bianconero.

Tuttavia credo che bisognerebbe avere una maggior consapevolezza di ciò che rappresentano. Perché dopo il 2006 quello che è nato tra le tifoserie della Juventus e dell'Inter non è più una cosa normale".

Gramellini ha concluso: "Che non significa non andare a cena con il gruppo di interisti con cui lui è legato, perché nella vita privata siamo tutti uomini e ognuno la gestisce come meglio crede. Nessuno di noi è giudice e nessuno di noi è padrone della vita di Locatelli o di chi per lui, per poter imporgli di fare quello che vorremmo. Detto questo credo che per il ruolo di capitano che ricopre nella Juventus avrebbe dovuto farlo agire diversamente. Quindi visto il trascorso, visto quello che c'è tra le tifoserie di Inter e Juventus, io dico molto sinceramente che poteva ovviamente andare a cena ma senza dover rendere pubblico il tutto con una foto".

I tifosi rispondono a Gramellini

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione fra i suoi supporter: "L'amicizia è comprensibile, ma sappiamo cosa l'Inter rappresenti per noi. Occorre essere più intelligenti, Locatelli evidentemente non lo è abbastanza" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "È seduto a tavola bello sorridente con un certo Bastoni che ha truffato la Juve con una simulazione oscena che ha regalato 3 punti a loro e zero a noi".