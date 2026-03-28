Venerdì 28 febbraio alle ore 18:00, lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si accenderà per la sfida tra Hellas Verona e Napoli, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. I gialloblù di Sammarco cercano punti pesanti per ravvivare la corsa salvezza, mentre i partenopei – da pronostico favoriti – vogliono consolidare la loro posizione tra le grandi del campionato.

Il perché del grande interesse per questa sfida sta proprio nell’alternanza di motivazioni tra due squadre dagli obiettivi diametralmente opposti. Se da un lato l’Hellas tenterà di sfruttare il fattore Bentegodi per sorprendere, dall’altro gli uomini di Conte vogliono ribadire il proprio status di pretendenti alle zone nobili senza concedere passi falsi in trasferta, nonostante qualche assenza pesante.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli

Sammarco si affida ancora una volta al modulo 3-5-2, con Montipò tra i pali e una linea difensiva formata da Bella-Kotchap, Nelsson e Edmundsson. Sulle corsie spazio a Bradaric e Frese, mentre la diga di centrocampo vede Niasse, Akpa Akpro e Harroui pronti a schermare la mediana, con Sarr e Bowie in avanti.

Dalla panchina potrebbero rientrare Valentini e Gagliardini, anche se Al-Musrati è squalificato e in attacco resta il ballottaggio tra Sarr e Mosquera, con il primo favorito.

Per i partenopei, Antonio Conte disegna un 3-4-2-1 che vede Milinkovic-Savic in porta, Beukema, Buongiorno e Juan Jesus in difesa. Politano e Spinazzola agiranno sulle fasce.

In mezzo Lobotka sarà affiancato da Elmas, data l’assenza forzata di McTominay (rientro previsto alla 28ª). Davanti, le chiavi della trequarti potrebbero essere affidate a Vergara e Alisson alle spalle di Højlund. Anguissa potrebbe trovare la prima convocazione dopo molti mesi; ballottaggi aperti tra Vergara e Giovane, e tra Politano e Mazzocchi per una maglia sulla fascia. Assenti sicuri, oltre a McTominay, anche De Bruyne, Neres, Di Lorenzo e Rrahmani.

Quote: Napoli ampiamente favorito al Bentegodi

La griglia dei bookmaker è netta: William Hill quota la vittoria dell’Hellas Verona a 6.50, il pareggio a 3.80 e il successo esterno degli azzurri a 1.50.

Ancora più sbilanciata l’analisi di Bet365, che offre l’1 dei gialloblù addirittura a 7.50, la X a 4.00 e conferma la quotazione di 1.50 per la vittoria del Napoli.

Il peso della tradizione e una rosa, sulla carta, ben più attrezzata spingono i quotisti a puntare forte sui partenopei, chiamati a confermare il loro ruolo di corazzata anche lontano dal Maradona.

Numeri e punti di forza: le statistiche dei protagonisti

Tra gli uomini chiave dell’Hellas Verona va segnalato Abdoulrahmane Harroui, che al netto di presenze ridotte (457 minuti in 15 apparizioni), ha saputo incidere con un gol e si è rivelato utile in costruzione (197 passaggi e 7 chiave), oltre a essere attento in fase di contenimento con 13 tackle.

Diverse le sue entrate a gara in corso, segno che rappresenta una risorsa per cambiare il volto dell’incontro a partita in corso.

Kieran Bowie, giovane attaccante scozzese lanciato negli ultimi turni dal primo minuto, ha giocato tre gare da titolare: numeri ancora timidi (1 tiro, 0 reti), ma già 7 falli subiti e diversi duelli vinti (14 su 36), a sottolineare una propensione al sacrificio e una presenza fastidiosa per le difese avversarie.

L’altro potenziale titolare in attacco, Amin Sarr, è più abituato al ruolo di subentrante (17 ingressi dalla panchina su 25 presenze): il bottino di gol è ancora fermo a zero, ma spicca per i duelli affrontati (183, dei quali 72 vinti) e per la quantità di gioco sporco, testimoniata dai 16 falli subiti e dagli 11 passaggi chiave.

Tra le fila del Napoli, Leonardo Spinazzola resta un uomo dal rendimento solido: 3 gol già a referto in Serie A in 22 presenze (15 da titolare) e una media voto sopra il 7, a cui aggiunge 2 assist, 22 passaggi chiave e 13 conclusioni complessive verso la porta avversaria. Il suo apporto sulle due fasi rimane imprescindibile nella scacchiera di Conte.

Attenzione anche ad Antonio Vergara, giovane in rampa di lancio che in 9 apparizioni ha già messo insieme un gol, un assist e un rigore procurato. I suoi 9 passaggi chiave e i 15 falli subiti testimoniano la vivacità e la personalità con cui interpreta la trequarti, risultando spesso decisivo anche in pochi minuti giocati.

La punta rifermento sarà Rasmus Højlund, 22 partite stagionali con 8 gol e 2 assist, su 31 tiri tentati (18 nello specchio).

Forte nei duelli (81 vinti su 233), Højlund si fa sentire anche spalle alla porta: già 40 falli guadagnati, 19 passaggi chiave e un rigore trasformato, evidenziando duttilità e utilità nella manovra offensiva partenopea.