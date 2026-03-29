Gli Stati Uniti, guidati dall’allenatore argentino Mauricio Pochettino, hanno subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Belgio di Rudi Garcia in un’amichevole disputata ad Atlanta. L’incontro, giocato a soli settantacinque giorni dall’inizio dei Mondiali 2026 che gli USA ospiteranno, ha visto la partecipazione di 67.000 spettatori in uno degli stadi designati per la rassegna iridata, offrendo un test cruciale per entrambe le nazionali.

I padroni di casa hanno mostrato una partenza promettente, portandosi in vantaggio al 39’ grazie a Weston McKennie.

Il centrocampista ha capitalizzato un preciso cross da calcio d’angolo di Robinson, superando il portiere belga Lammens. Tuttavia, la reazione del Belgio non si è fatta attendere: al 45’ Zeno Debast ha ristabilito la parità con un tiro rasoterra dal limite dell’area, raccogliendo una respinta di Turner su una conclusione di Doku. Questo gol ha segnato una svolta, con la partita che ha iniziato a pendere decisamente a favore degli ospiti.

Il Belgio dilaga nella ripresa: pioggia di gol ad Atlanta

Nel secondo tempo, la formazione belga ha preso saldamente il controllo del gioco, trasformando il match in una vera e propria goleada. Al 53’, Amadou Onana ha siglato il gol del vantaggio belga, finalizzando un assist di De Ketelaere.

Solo sei minuti più tardi, lo stesso Charles De Ketelaere ha trasformato un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Tim Ream, portando il risultato sul 3-1. A chiudere la festa del gol ci ha pensato Dodi Lukebakio, autore di una doppietta: prima al 68’, con una conclusione di sinistro dopo essersi accentrato dalla destra, e poi all’82’, mettendo di fatto la parola fine alla contesa. Gli Stati Uniti hanno trovato un gol della bandiera all’87’ con Patrick Agyemang, ma la loro rimonta non si è mai concretizzata.

Durante l’incontro, il tecnico Pochettino ha tentato di modificare l’inerzia della gara inserendo Roldán al posto di Johnny Cardoso all’inizio della ripresa. Nonostante i cambi, il Belgio ha dimostrato una superiorità sia tattica che fisica, sfruttando al meglio le occasioni create e contenendo efficacemente le ripartenze avversarie.

La squadra di Rudi Garcia ha così consolidato la propria prestazione.

Ritorno di De Bruyne e analisi tattica per gli USA

Tra le note più significative per il Belgio, spicca il ritorno in campo di Kevin De Bruyne dopo oltre duecento giorni di assenza dalla nazionale. Il centrocampista, pur non andando a segno, ha fornito qualità e ordine alla manovra, rivelandosi un elemento chiave nella gestione del gioco e nell’avvio delle azioni offensive. La scelta di Rudi Garcia di schierarlo dal primo minuto ha pagato, con risposte positive anche da parte di altri giocatori come Doku e Onana.

Per gli Stati Uniti, questa amichevole ha rappresentato un banco di prova fondamentale in vista del Mondiale casalingo.

Pochettino ha sorpreso con un cambio di modulo, passando dal consueto 3-4-3 a un più prudente 4-2-3-1. Tuttavia, questa modifica non è stata sufficiente a garantire la solidità difensiva necessaria a contenere la qualità offensiva belga. La sconfitta evidenzia la necessità di ulteriori aggiustamenti tattici, in particolare nella gestione delle fasi difensive contro avversari di alto livello, per arrivare preparati all’appuntamento iridato.