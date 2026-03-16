Riccardo Calafiori continua ad attirare l’attenzione dei grandi club italiani. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, Inter, Milan, Juventus e Napoli starebbero monitorando con grande interesse la situazione del difensore italiano attualmente in forza all’Arsenal.

Lo stopper classe 2002, cresciuto nella Roma e affermatosi definitivamente durante l’esperienza al Bologna, è da tempo uno dei profili più apprezzati del panorama europeo. Sinistro naturale, classe sopraffina, fisicità imponente e un senso dell'anticipo innato, rendono Calalfiori uno dei giocatori più seguiti in Serie A.

Non è infatti un segreto che diversi club in Italia ci avessero già provato in passato a riportarlo nel bel paese, senza però riuscire a concretizzare l’operazione.

Mezza Serie A su Calafiori, l'Arsenal fa muro e respinge i corteggiatori

Nonostante l’interesse delle big italiane, la posizione dell’Arsenal al momento appare piuttosto chiara. Il club londinese non avrebbe intenzione di privarsi del difensore, considerato un elemento importante per il presente e soprattutto per il futuro della squadra.

Una scelta che arriva nonostante i tanti problemi fisici che, a più riprese, hanno rallentato la crescita del calciatore e lo hanno costretto a lunghi periodi lontano dal campo. Al netto di questo, i Gunners continuano a credere fortemente nelle qualità di Calafiori e sarebbero pronti a puntare ancora su di lui nelle prossime stagioni.

Arteta pensa al ritorno al centro

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, anche l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta sarebbe intenzionato a valorizzare ulteriormente il difensore italiano. L’idea del tecnico spagnolo sarebbe quella di riportarlo stabilmente al centro della difesa nella prossima stagione.

Una posizione che lo stesso Calafiori preferisce e nella quale si è messo maggiormente in luce negli ultimi anni. Un eventuale ritorno nel ruolo di centrale potrebbe quindi rappresentare un passo importante per la sua crescita, rendendo ancora più difficile per le squadre italiane convincere l’Arsenal a lasciarlo partire nel prossimo mercato estivo.