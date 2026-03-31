L'Italia si prepara ad affrontare la Bosnia nella finale decisiva dei playoff mondiali, una sfida che si disputerà a Zenica e che potrebbe riportare gli Azzurri alla partecipazione a un Mondiale dopo dodici anni di assenza. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso sembra intenzionato a confermare l'undici titolare che ha superato l'Irlanda del Nord con il risultato di due a zero, affidandosi ancora una volta a Mateo Retegui e Moise Kean in attacco, con Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina.

Tra le scelte di Gattuso spicca la lista degli esclusi dai convocati: Elia Caprile, Diego Coppola, Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca non figurano per la sfida decisiva.

Scamacca, in particolare, non sarà nemmeno disponibile per la panchina. La principale novità rispetto alla semifinale contro l'Irlanda del Nord riguarda Andrea Cambiaso: dopo essere stato escluso nella precedente gara, questa volta torna tra i convocati e potrà essere utilizzato come ulteriore esterno, mentre Scalvini resta fuori. In panchina saranno comunque presenti Alessandro Buongiorno e Federico Gatti.

Le scelte tattiche di Gattuso per la finale

La partita, in programma allo Stadion Bilino Polje di Zenica con calcio d’inizio alle 20:45, rappresenta un appuntamento cruciale per la Nazionale italiana. Gattuso, che ha già dato prova di affidarsi a un gruppo compatto e rodato, sembra voler puntare sulla continuità, confermando la formazione che ha garantito solidità e risultati nella semifinale.

L'inserimento di Andrea Cambiaso tra i convocati offre una soluzione in più sulle fasce, mentre la scelta di lasciare fuori Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini conferma la volontà di mantenere equilibrio e compattezza nella rosa in vista di un match così importante.

Il quadro degli spareggi europei per i Mondiali 2026

La finale tra Bosnia e Italia si inserisce in un quadro più ampio di spareggi europei per la qualificazione ai Mondiali 2026. In contemporanea si disputeranno anche le sfide tra Cechia e Danimarca, Kosovo e Turchia, Svezia e Polonia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. L'Italia, dunque, si gioca l'accesso alla Coppa del Mondo in una gara che vale tutto, con la speranza di interrompere un digiuno che dura da oltre un decennio.