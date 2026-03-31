Novanta minuti per riscrivere il futuro. Questa sera l'Italia affronta la Bosnia ed Erzegovina nello scontro diretto di Zenica, una sfida che vale un biglietto per la Coppa del Mondo FIFA 2026. In palio c’è molto più di una semplice qualificazione: per gli azzurri si tratta della possibilità di tornare a disputare la competizione più importante per nazionali dopo due assenze consecutive. Un peso enorme sulle spalle degli uomini guidati da Gennaro Gattuso, chiamati a invertire una tendenza negativa che dura ormai da dodici anni. Dall’altra parte, i padroni di casa si affidano all’esperienza dell’intramontabile Edin Dzeko, ex Inter, Roma e leader tecnico ed emotivo di una Bosnia pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

Il peso della storia e il nervosismo azzurro

L’Italia arriva alla sfida con un’eredità pesante. Sono infatti trascorsi dodici anni dall’ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e intere generazioni non hanno ancora visto gli azzurri protagonisti sul palcoscenico iridato. Un dato che racconta meglio di ogni altra cosa l’importanza della partita. Non sorprende, dunque, che il capitano Gianluigi Donnarumma abbia parlato apertamente di nervosismo nello spogliatoio, segnale di quanto la pressione sia elevata.

Gattuso, consapevole della delicatezza del momento, ha chiesto ai suoi una prestazione concreta più che spettacolare. L’obiettivo è evitare errori e sfruttare ogni occasione, senza lasciare spazi a una Bosnia che, spinta dal pubblico di Zenica, proverà a partire forte.

In gare di questo tipo, sbloccare il risultato può cambiare completamente l’inerzia del match: chi passa in vantaggio potrebbe sfruttare la tensione dell’avversario e gestire meglio i ritmi.

Le possibili scelte e il ballottaggio in attacco

Dal punto di vista tattico, Gattuso sembra intenzionato a confermare l’undici che ha battuto l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff. L’unico vero dubbio riguarda l’attacco, dove Mateo Retegui e Pio Esposito si giocheranno una maglia accanto a Moise Kean. Una scelta che potrebbe influenzare l’atteggiamento offensivo della squadra: Retegui garantisce maggiore esperienza e mobilità, mentre Pio Esposito offre freschezza e mole fisica sulla quale poggiarsi.

Qualunque sia la decisione finale, la sensazione è che servirà una prova di carattere. L’Italia è chiamata a rispondere presente, superare le paure e tornare protagonista sul palcoscenico mondiale.