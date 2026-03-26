Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha annunciato le sue scelte per la cruciale semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord. Tra le decisioni principali, spicca l’esclusione di Andrea Cambiaso, esterno destro della Juventus, dalla lista dei convocati definitivi.

La gara, in programma a Bergamo, vedrà gli Azzurri scendere in campo senza il contributo del calciatore bianconero. Cambiaso non sarà incluso nella lista degli uomini a referto e non siederà in panchina, ma assisterà all’incontro dalla tribuna, insieme a Caprile, Coppola e Cambiaghi.

La motivazione dietro questa scelta è stata categoricamente definita come una scelta tecnica, senza alcun problema fisico per il giocatore. Gattuso ha optato per soluzioni diverse sulla fascia destra, preferendo inserire Marco Palestra come alternativa a Matteo Politano. Questa decisione evidenzia la volontà del CT di affidarsi a profili che, a suo giudizio, meglio si adattano alle esigenze tattiche della sfida.

Gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord di fronte al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare la vittoria. Il successo in questa partita è fondamentale per accedere alla finale playoff, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, che si terrà martedì 31 marzo contro la vincente del confronto tra Galles e Bosnia Erzegovina.

I convocati dell’Italia per la semifinale playoff

Di seguito la lista completa dei convocati dell'Italia scelti da Gattuso per l'importante sfida contro l'Irlanda del Nord, che determinerà l'accesso alla fase successiva dei playoff Mondiali:

Portieri : Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).

: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli). Difensori : Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).

: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma). Centrocampisti : Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).

: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter). Attaccanti: Retegui (Al‑Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli).

L'assenza di Andrea Cambiaso da questa lista conferma la linea tecnica adottata dal commissario tecnico, che ha valutato attentamente ogni singolo elemento a disposizione per comporre la rosa più competitiva.

Le valutazioni tecniche di Gattuso sulla rosa

La composizione della rosa da parte di Gennaro Gattuso è stata oggetto di un'attenta valutazione nelle settimane precedenti l'incontro cruciale. In particolare, la selezione degli esterni difensivi ha visto una notevole concorrenza, con Marco Palestra che si è distinto come una vera e propria rivelazione stagionale, riuscendo a guadagnare la piena fiducia del CT grazie alle sue prestazioni.

Sebbene Andrea Cambiaso fosse considerato tra i papabili per una convocazione, la preferenza è stata accordata a quei giocatori che hanno dimostrato maggiore continuità e una spiccata freschezza atletica nel periodo recente. Per quanto riguarda gli altri reparti, l'attacco e il centrocampo della Nazionale italiana si confermano composti da elementi di provata esperienza, affiancati da giovani talenti in crescita come Pisilli. Questa strategia riflette la volontà di Gattuso di trovare il giusto equilibrio tra esperienza e nuove energie, un fattore chiave per affrontare al meglio gli impegni internazionali.