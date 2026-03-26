L'Italia si prepara a un appuntamento cruciale: la semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 contro l'Irlanda del Nord. La sfida si terrà alla New Balance Arena di Bergamo, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Gli Azzurri, sotto la guida del commissario tecnico Gennaro Gattuso, sono chiamati a una prestazione senza errori, dopo aver mancato la qualificazione diretta chiudendo il Gruppo I al secondo posto, alle spalle della Norvegia.

Questo incontro rappresenta un crocevia fondamentale per la Nazionale, che si ritrova ancora una volta a dover affrontare gli spareggi, un percorso già intrapreso nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo.

Sia nel 2017 che nel 2022, l'esito fu negativo per l'Italia, un precedente che aggiunge ulteriore pressione. Nonostante ciò, gli Azzurri partono largamente favoriti contro un'Irlanda del Nord che ha ottenuto il ripescaggio tramite la Nations League, dopo aver concluso il proprio girone al terzo posto, dietro Germania e Slovacchia.

Le formazioni attese e il percorso verso la finale

Per la decisiva semifinale, l'Italia dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2: Donnarumma tra i pali; linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori; a centrocampo agiranno Palestra, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco; in attacco la coppia sarà formata da Kean e Retegui. L'Irlanda del Nord dovrebbe rispondere con un 5-4-1: Peacock-Farrell in porta; difesa a cinque con Spencer, Hume, McNair, McConville e Devenny; a centrocampo Price, McCann, S.

Charles e Galbraith; unica punta D. Charles.

La natura della gara è quella di una partita secca: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per determinare la vincente. In gioco c'è un posto nella finale playoff, che si disputerà in trasferta contro la squadra che uscirà vincitrice dalla sfida tra Galles e Bosnia. La posta in gioco è altissima: solo la squadra che trionferà in finale staccherà il pass per i Mondiali 2026.

Dove seguire la sfida e il peso delle aspettative

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 e sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguire un'ampia diretta testuale per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La pressione sugli Azzurri è palpabile, non solo per i recenti precedenti negativi nei playoff, ma anche per l'impellente necessità di tornare a calcare i campi di una fase finale mondiale dopo le ultime delusioni. L'Irlanda del Nord, pur partendo da sfavorita, ha dimostrato in passato di poter riservare sorprese in gare a eliminazione diretta, anche grazie al ripescaggio ottenuto attraverso la Nations League.

Il percorso dell'Italia attraverso i playoff è diventato una costante nelle ultime edizioni, mentre l'Irlanda del Nord cercherà il "colpo esterno" per alimentare il proprio sogno iridato. L'attenzione sarà massima su ogni aspetto, da quello tattico a quello emotivo, con la consapevolezza che ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza in una sfida così cruciale e determinante per il futuro delle due Nazionali.