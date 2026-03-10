Il rinnovo di Dusan Vlahovic è un argomento che sta accompagnando i tifosi della Juventus da mesi e che potrebbe tenerli sospesi anche nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese ai microfoni di Juventibus però, le possibile che il serbo rimanga nella società piemontese sarebbe più alte di quello che si può immaginare.

Juventus, Albanese su Vlahovic: 'Credo ci siano i presupposti per un rinnovo breve, stile Rabiot'

Albanese, ai microfoni di Juventibus ha dunque detto: "Situazione Vlahovic? E' quella di un giocatore che è rimasto sempre in contatto con Spalletti durante l'infortunio, che era stato folgorato dall'allenatore al suo arrivo.

Bravo il toscano a comprendere su chi fare subito breccia, perché è andato su Yildiz, è andato su Vlahovic e anche su altri. Bravo, non furbo. Anche in questo capisci che c'è un allenatore che non si presenta col proprio ego e tutti gli altri devono stare sotto, ma comprende che per essere un valore aggiunto devi poi coinvolgere e e valorizzare un po' un po' tutti".

Albanese è poi sceso nel dettaglio di quello che potrebbe essere il rinnovo del calciatore: "Detto ciò, Vlahovic non è attratto dalla Premier League. Non mi pare abbia grandissime offerte di altri club prestigiosi che potrebbero metterlo oggi in difficoltà. Vlahovic ha quel poco che lo porterebbe ad indossare la maglia di un'altra squadra in Italia ma oggi il sogno di continuare a vincere qualche trofeo con la Juve è predominante.

Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per un rinnovo breve. Che va a convenienza del giocatore e a convenienza del club. Modello Rabiot o modello McKennie per capirci".

Vlahovic, a che cifre la Juventus potrebbe tenerlo

Seguendo le parole di Albanese, la Juventus e Vlahovic potrebbero presto sedersi a tavolo per trovare una soluzione definitiva. Si ma a che costi? Il calciatore serbo oggi percepisce uno stipendio monstre da 12 milioni di euro, una cifra che la Juventus non potrebbe mai confermare al classe 2000. Da quello che filtra, il piano dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli sarebbe quello di offrire meno della metà all'attaccante, magari toccando quota 6 milioni di euro ma con bonus da centrare.