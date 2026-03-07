Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube di uno degli argomenti più caldi in questo momento alla Juventus, il futuro di Luciano Spalletti: "Il tecnico ha fatto capire chiaramente in conferenza stampa di aver parlato con la società e di essere d'accordo su tutto. Si tratterà di vedere se prenderanno quei 4/5 giocatori di livello per permettere allo stesso Spalletti di portare di nuovo in alto la Juventus. Sembra infatti chiaro che con questo gruppo qua, parlare di scudetto è altamente difficile mentre se aggiungi gente di livello, la cosa non diventa semplice ma certamente renderesti il compito meno complesso al toscano".

Balzarini su Vicario: 'Per molti sembra che Vicario non sarebbe molto più forte di Di Gregorio'

Balzarini, parlando poi di mercato, si è concentrato sulle critiche sta ricevendo l'eventuale candidatura per la porta bianconera della prossima stagione di Guglielmo Vicario: "Molti hanno contestato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus su Vicario e qualcuno lo ha messo alla stregua dell'attuale portiere bianconero Di Gregorio. E' chiaro che l'attuale estremo difensore del Tottenham sia stato risucchiato dalla situazione negativa che sta vivendo il club londinese e non penso proprio che lui sia uno dei principali responsabili dell'annata disastrosa che stanno vivendo gli "Spurs". Credo anzi che tutta la squadra abbia degli evidenti problemi e che Vicario possa essere in prospettiva un buon portiere della Juventus.

E a quelli che continuano a fare il nome di Carnesecchi dell'Atalanta, ricordo che la sua quotazione va dai 35 ai 40 milioni di euro, molti di più dei 20 che potrebbe costare proprio Vicario".

Juve, i tifosi rispondono a Balarini

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Per quanto riguarda il portiere se dobbiamo cambiare Di Gregorio/Perin per Vicario io credo che tutta questa differenza non ci sia. Un conto è cambiare per un vero salto di qualità come Carnesecchi, Alisson o Donnarumma. Altrimenti risparmio i soldi e li investo per altri ruoli" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "I tifosi dovrebbero smetterla di fare nomi e cominciare a ragionare sulle caratteristiche dei calciatori. A leggere quasi tutti i commenti sembra che esistano solo Carnesecchi, Tonali e Osimhen"