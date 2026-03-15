La vittoria della Juventus sul campo dell’Udinese pesa tantissimo nella corsa alla prossima Champions League. Il successo per 0 a 1 conquistato al Bluenergy Stadium permette infatti ai bianconeri di agganciare il quarto posto in classifica aspettando di guarda cosa accadrà nel tardo pomeriggio, quando Roma e Como si affronteranno in uno scontro diretto che potrebbe favorire proprio la squadra di Luciano Spalletti.

Tre punti dunque di enorme valore, arrivati su un campo complicato e contro un’Udinese sempre molto fisica. A decidere il match è stato ancora una volta Boga, autore del gol che ha regalato il successo alla Juventus e che continua a rivelarsi una delle sorprese più interessanti di questa seconda parte di stagione.

Juventus, la trasformazione di Boga da riserva a uomo decisivo

Quando è arrivato alla Continassa, Boga sembrava destinato a essere poco più di una rotazione offensiva per far rifiatare Yildiz. In poche settimane però l’esterno ivoriano ha cambiato le gerarchie, diventando una risorsa preziosa per Spalletti.

Il gol segnato contro l’Udinese rappresenta infatti la terza rete della sua esperienza bianconera, ma soprattutto una delle più pesanti. In precedenza era stato proprio lui a riequilibrare il match dell’Olimpico contro la Roma, rete che aveva poi aperto la strada al pareggio finale di Gatti in una sfida fondamentale per la corsa Champions.

Numeri e prestazioni che pochi si sarebbero aspettati al momento del suo arrivo e che stanno facendo riflettere la dirigenza juventina sul suo futuro.

La Juventus pensa al riscatto

Il rendimento di Boga potrebbe infatti cambiare i piani del club. Secondo le indiscrezioni, la Juventus sarebbe sempre più orientata a trattenere il calciatore anche nella prossima stagione.

L’accordo raggiunto con il Nizza lo scorso gennaio prevede infatti un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, una cifra piuttosto contenuta per un giocatore che sta dimostrando di poter incidere nei momenti più delicati. Se il finale di stagione dovesse confermare questo trend, la Juventus potrebbe trasformare quella che sembrava una soluzione temporanea in una scelta stabile per il futuro.