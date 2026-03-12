Il giornalista Marcello Chirico ha trattato su Youtube uno dei temi più caldi attualmente alla Juventus, il rinnovo di Luciano Spalletti: "Alla Continassa non vogliono commettere di nuovo l'errore che fecero nel secondo mandati di Allegri, ovvero offrire una cifra spropositata per un allenatore. Non discuto quello che scrivono i colleghi ma da quello che mi risulta, a Spalletti non verranno mai offerti 7 milioni per il rinnovo. Il toscano in questo momento percepisce circa 2 milioni, quindi la società piemontese arriverà a proporgli un prolungamento al doppio della somma attuale.

Un buon stipendio per un allenatore che fondamentalmente chiede garanzie per la prossima stagione".

Chirico: 'Spalletti vuole una squadra competitiva a prescindere dal piazzamento del club'

Chirico ha proseguito: "Ovviamente il mercato della Juventus cambierà in base al posizionamento finale della squadra in campionato. Se dovesse arrivare in Champions di potranno fare dei ragionamenti, se la dovesse mancare se ne faranno altri. Spalletti restando vuole comunque dei rinforzi, anche se si va in Europa League. Questo perché il toscano vuole puntare tutti gli obiettivi disponibili per fare finalmente una stagione all'altezza della Juventus. C'é comunque un campionato ancora da giocare e 10 partite che possono cambiare tutto.

Perché già dalla prossima, la vecchia signora andrà contro l'Udinese, in un campo assolutamente non semplice, come non semplice sarà la sfida fra Como e Roma. Anche l'Atalanta dovrà giocare in trasferta contro l'Inter a Milano, quindi tutto è ancora in ballo".

Vlahovic e la sua permanenza sponsorizzata da Spalletti

Chirico ha concluso il suo intervento parlando di un altro rinnovo che tiene i tifosi della Juventus col fiato sospeso, quello di Dusan Vlahovic: "A me il serbo non piace, l'ho sempre detto, ma bisogna mettersi dentro alla situazione finanziaria del club che in estate non potrà fare grandi investimenti. Per questo stanno cominciando a circolare le vere cifre dell'offerta che la società ha fatto al calciatore, che non saranno mai superiori ai 6 milioni di euro.

Anzi da quello che mi risulta sul tavolo sono stati messi 5 milioni più bonus, quindi Vlahovic sa che se vuole restare quello si deve prendere. In suo favore però c'é Spalletti, che tratterrebbe volentieri il classe 2000 a Torino".