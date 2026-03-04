Secondo quanto raccontato nelle ultime ore su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il nome di Manuel Locatelli sarebbe finito sul taccuino di alcuni top club europei in vista della prossima estate: "Il Barcellona monitora il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli! Anche Manchester United e Galatasaray sul calciatore". Un interesse trasversale, che attraversa Liga, Premier League e Süper Lig, e che testimonia come il valore del regista bianconero resti elevato nonostante una stagione complessa vissuta dalla Juventus nel suo complesso.

La posizione della Juventus e la fiducia di Spalletti

La Juventus, dal canto suo, non sembra intenzionata a lasciarsi distrarre dalle sirene straniere. Anzi, secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, la dirigenza avrebbe già avviato le prime riflessioni per prolungare il contratto di Locatelli, attualmente in scadenza nel 2028, almeno fino al 2030. Una mossa che andrebbe nella direzione della continuità tecnica e della stabilità, due concetti tornati centrali nella nuova progettualità del club.

A spingere per la permanenza del centrocampista sarebbe anche Luciano Spalletti, che considera Locatelli uno degli uomini cardine del suo sistema di gioco. Non solo per le qualità in fase di costruzione, ma anche per l’attitudine al sacrificio e per il peso specifico all’interno dello spogliatoio, dove l’ex Sassuolo ha ormai assunto un ruolo da leader riconosciuto.

Offerte irrinunciabili e scenari futuri

Detto questo, come spesso accade nel calcio moderno, nessuno è davvero incedibile. Alla Continassa sanno bene che un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare improvvisamente lo scenario. Se dovesse arrivare una proposta vicina ai 40 milioni di euro, cifra considerata molto alta per un centrocampista italiano di quel profilo, anche un rinnovo già impostato potrebbe non bastare a blindare definitivamente Locatelli.

Una cessione di questo tipo garantirebbe infatti una plusvalenza importante e una liquidità preziosa da reinvestire sul mercato, soprattutto in un’estate che si preannuncia delicata per la Juventus, chiamata a rifondare senza perdere competitività.