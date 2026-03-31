"Non escludo che uno o anche due fra Thuram, Kalulu o Cambiaso possano partire" questo è quanto riferito su Youtube da Luca Gramellini. L'opinionista ha poi specificato: "Dico questo perché molto probabilmente la Juventus non si qualificherà in Champions League e di conseguenza mancheranno introiti che porteranno a un ridimensionamento del monte ingaggi. Non si potrà infatti pensare di andare ad acquisire calciatori del calibro di Bernardo Silva, Rudiger o Goretzka. Questo è quanto filtra, quanto credo e ribadisco il fatto che senza il quarto posto almeno uno fra quelli citati lascerà la Continassa".

Gramellini: 'Spalletti è già stato avvisato che se dovesse arrivare un'offerta congrua per un big verrà ascoltata'

Ancora Gramellini: "Non va inoltre dimenticato che la Juventus, con il rinnovo di Kenan Yildiz è tornata a essere la squadra con il monte ingaggi più alto. Questo, unito ai paletti del FFP e alle altre situazioni che ha sul groppone la società piemontese, impedirà ai bianconeri di fare il passo più lungo della gamba. Per tale motivo Spalletti è stato già avvisato che se dovesse arrivare un'offerta congrua per un calciatore che il tecnico toscano ritiene importante, verrà a prescindere presa in considerazione. Per questo il ds Ottolini ha già cominciato una ricerca di elementi potenzialmente abili per sostituire uno dei big attualmente in rosa".

Gramellini ha infine concluso: "Proprio le capacità e la bravura del direttore sportivo Ottolini dovrà emergere nella prossima estate. Perché acquistare con liquidità a disposizione è molto più facile che sapersi muovere senza tanti soldi e soprattutto saper vendere".

I tifosi rispondono a Gramellini

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Sicuramente é necessario un lavoro eccellente della dirigenza insieme a Spalletti per vendere bene e comprare al fine di rinforzare comunque la squadra nel suo insieme e in accordo al gioco di Spalletti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Ciao Luca un paio di osservazioni: credo che tranne Yildiz gli altri possono essere ceduti tranquillamente; Davvero stiamo fondando tutte le nostre speranze sull'operato di Ottolini?".